Μουντιάλ 2022: Σέντρα αποκλειστικά σε ΑNT1 και ANT1+

Σέντρα για το FIFA World Cup Qatar 2022, αποκλειστικά σε ANT1+ και ΑΝΤ1. Ζήσ’ το εδώ. Δες το παντού!

Η αντίστροφη μέτρηση για το FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, έχει ήδη ξεκινήσει. Για πρώτη φορά στην ιδιωτική τηλεόραση και μέσω streaming, έρχεται μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, με κάλυψη όλων των αγώνων σε όλες τις συσκευές και πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος στη streaming πλατφόρμα ANT1+.

Το σύνολο των αγώνων, από το εναρκτήριο παιχνίδι, στις 20 Νοεμβρίου, έως τον μεγάλο τελικό στις 18 Δεκεμβρίου θα προβληθεί από το ειδικό θεματικό κανάλι FIFA World CupTM του ΑΝΤ1+, 32 αγώνες θα μεταδοθούν από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ενώ και οι 64 αγώνες θα μεταδοθούν από τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Όλοι οι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι on demand μετά τη ζωντανή μετάδοση, για ετεροχρονισμένη θέαση στο ΑΝΤ1+. Η εμπειρία θέασης απογειώνεται καθώς, εκτός από την προβολή όλων των αγώνων σε διαφορετικές συσκευές, ακόμη και ταυτόχρονα, διαμορφώνεται η ενότητα του ANT1+ για το World Cup, που θα περιλαμβάνει πλούσιο υλικό από τη ιστορία της διοργάνωσης, την παρουσίαση των ομάδων, θεματικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ, αλλά και live αναμεταδόσεις με highlights και αναλύσεις.

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι διαθέσιμα μόνο με 3,33€/μήνα (ισχύει για 6μηνη συνδρομή συνολικού κόστους 19,99€ με εφάπαξ χρέωση).

Από τις 18 Οκτωβρίου 2022, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στους ρυθμούς του πολυαναμενόμενου FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ και να απολαύσουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο του ΑΝΤ1+, με εκατοντάδες σειρές και ταινίες, μέσα από τη Smart TV, το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή τους. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν να παραμείνουν στη μηνιαία τους συνδρομή ή να επωφεληθούν της νέας προσφοράς, εάν το επιλέξουν, ενεργοποιώντας την 6μηνη συνδρομή μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

Το θεματικό κανάλι FIFA World CupTM δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα του FIFA περιεχομένου στη streaming πλατφόρμα έναν μήνα πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα και μας βάζει στο κλίμα του Μουντιάλ. Το ΑΝΤ1+ εξασφάλισε μια σειρά αποκλειστικών ταινιών της FIFA, που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς χαρακτήρες και στιγμές της διοργάνωσης, με όλη την έγχρωμη ιστορία των Μουντιάλ από το 1966 μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει η προβολή της σειράς «Countdown to Qatar», που παρουσιάζει τις ομάδες, τα γήπεδα, τις ιδιαιτερότητες του FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ, αλλά και όλα τα αστέρια που θα παίζουν μπάλα για έναν μήνα στα γήπεδα του Κατάρ. Παράλληλα, η σειρά ντοκιμαντέρ «Football’s Greatest Stage» θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, φέρνοντας ξανά στη μνήμη μας τις σημαντικότερες στιγμές από την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Μέσι, Ρονάλντο και άλλους θρυλικούς ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η σειρά «Στόχος: Μουντιάλ», θα εστιάσει σε όλα τα highlights της φετινής διοργάνωσης στο Κατάρ και ακολουθούν 45 ζωντανές εκπομπές με τα highlights όλων των αγώνων, σχόλια, αναλύσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα θέλει να μάθει κάθε φίλαθλος για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Απευθείας από τα γήπεδα της Χιλής, του Τέξας, της Ισλανδίας, του Ελ Σαλβαδόρ και όχι μόνο, έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ ο ολοκαίνουργιος δεύτερος κύκλος του «Football Stories», με μια επεισοδιακή 11άδα εξωτικών και υπερατλαντικών προορισμών. Μέσα από το ποδοσφαιρικό, ταξιδιωτικό, βιωματικό ντοκιμαντέρ, Γιώργος Λέντζας και Άγγελος Γιακουμίδης ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, μεταφέροντας την ποδοσφαιρική κουλτούρα κάθε τόπου μέσα από τα μάτια των αληθινών πρωταγωνιστών του.

Τέλος, το Vice Greece δημιούργησε μια νέα συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο για τα άτομα με αναπηρία, τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αλλά και τους Έλληνες διεθνείς των Μουντιάλ. Τα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα, ως μέρος της συλλογής των ΑΝΤ1+ Originals.

Ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ μεταμορφώνουν μαζί την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καλύπτοντας από κοινού όλη τη διοργάνωση του FIFA World Cup Qatar 2022ΤΜ και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που καλύπτει όλες τις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού.

