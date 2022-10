Life

“The 2Night Show” - Στεφανουδάκης: Τα φτωχικά παιδικά χρόνια, η ιατρική και η μόδα (βίντεο)

Ο Σπύρος Στεφανουδάκης ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τους τηλεθεατές και μοιράζεται άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Ο σχεδιαστής μόδας, Σπύρος Στεφανουδάκης βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ με τη μόδα. Άλλα ήταν τα όνειρά μου όταν ήμουν παιδί. Γιατρός ήθελα να γίνω…» ανέφερε αρχικά ο γνωστός σχεδιαστής ο οποίος στη συνέχεια αποκάλυψε πως για τρία χρόνια ήταν υπεύθυνος πρώτων βοηθειών σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Στεφανουδάκης μίλησε για την ενασχόλησή του με την κομμωτική που τον οδήγησε στο Λονδίνο.

«Στα 30 μου αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο για να εξελιχθώ επαγγελματικά στην κομμωτική… Όταν επέστρεψα βρήκα τυχαία στον Πόρο μια παλιά ραπτομηχανή της μαμάς μου και πήρα ένα σεντόνι και άρχισα να κάνω πειράματα… Μια φίλη μου πρότεινε να δηλώσω συμμετοχή στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας… Με πήραν στην Εβδομάδα Μόδας για νέους σχεδιαστές… Έγιναν όλα από το πουθενά» είπε ο Σπύρος Στεφανουδάκης και τόνισε, «Δε γίνεται τίποτα χωρίς κόπο. Στο ατελιέ μου είμαι εργάτης. Δεν υπήρξα ποτέ αφεντικό».

Ωστόσο, ο Σπύρος Στεφανουδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του.

«Έχω περάσει φτωχικά χρόνια όπως τόσος κόσμος. Δεν βρήκα τίποτα έτοιμο. Ακόμα και στη σχολή πέρασα πολλές δυσκολίες. Στον δεύτερο χρόνο η μητέρα μου μού είπε πως δεν αντέχει οικονομικά. Άρχισα να δουλεύω και πλήρωνα τα πάντα εκτός από το ενοίκιο που πλήρωναν οι γονείς μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσω αλλιώς τη σχολή» εξομολογήθηκε,

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκεκαι κια σε συνεργασίες του με μερικές από τις πιο γνωστές Ελληνίδες.

