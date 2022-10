Οικονομία

S&P: Η Ελλάδα είναι ένα σκαλί πριν από την επενδυτική βαθμίδα

Τι αναφέρεται στην ανάλυση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της.

Αμετάβλητο στη βαθμίδα 'BB+' άφησε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P), ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, με σταθερές προοπτικές.

Ο S&P είχε αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο σε 'BB+' από 'BB' στις 22 Απριλίου φέτος, εν μέσω δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για βελτιωμένη οικονομική διακυβέρνηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο S&P ανέφερε ότι μετά από μία ισχυρή επίδοση το 2022 αναμένει επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2023 κάτω από το 2%, «με τις πιθανές περαιτέρω ενεργειακές διαταραχές στην Ευρώπη να θολώνουν τις προοπτικές».

Σημειώνει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός φαίνεται πιθανό να μειωθεί από τα υψηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών του Σεπτεμβρίου, με τους μισθούς να αυξάνονται ελαφρά μόνο (κατά 0,9% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2022) και μειώνοντας τη ζήτηση.

Παρά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την προστασία από τον οικονομικό αντίκτυπο των σοκ στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2022 αναμένεται να μειωθεί στο 4% του ΑΕΠ φέτος και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2023, βάζοντας το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε πτωτική πορεία.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία του S&P ότι τα δημοσιονομικά μαξιλάρια της Ελλάδας και η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της πολιτικής της θα επιτρέψουν στη χώρα να απορροφήσει τις έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά της από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

