Φυσικό αέριο: “Βουτιά” στη τιμή - Kάτω από 100 ευρώ η μεγαβατώρα

Οι κινήσεις της ΕΕ για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης και η καλοκαιρία οδήγησαν τις τιμές κάτω από τα 100 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο.

Βουτιά κάτω από τα 100 ευρώ η μεγαβατώρα έκαναν σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, καθώς ο ζεστός καιρός, τα υψηλά αποθέματα και οι κινήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης περιορίζουν τους φόβους για ελλείψεις τον χειμώνα.

Η τιμή αναφοράς των συμβολαίων για παράδοση τον Νοέμβριο (TTF) υποχώρησε σήμερα περισσότερο από 14%, μετά τη σημαντική πτώση που σημείωσε την Παρασκευή στον απόηχο της συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ενώ είναι περίπου 70% χαμηλότερη από τα υψηλά επίπεδα του Αυγούστου. Στις 12.30, η τιμή διαμορφωνόταν στα 98,7 ευρώ, με πτώση 13,1% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Υψηλές θερμοκρασίες έως τα τέλη του μήνα

Οι υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες στην Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάγκη για θέρμανση, επιτρέποντας να συνεχίζεται η πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης του αερίου.

Οι μεγάλες εισαγωγές υγροποιημένου αερίου (LNG) έχουν συμβάλει την αύξηση των αποθεμάτων σε υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα, σε επίπεδα πάνω από το 92% στο σύνολο της ΕΕ.

Τριπλάσιες οι τιμές από τον μέσο όρο πενταετίας

Παρά τη σημαντική μείωση, οι τιμές είναι τριπλάσιες από τον μέσο όρο της περασμένης πενταετίας για αυτή την περίοδο του χρόνου, ενώ με το πρώτο κύμα χαμηλών θερμοκρασιών θα επανέρχονταν οι ανησυχίες για τις προμήθειες.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μία άνετη θέση τώρα αναφορικά με τις προμήθειες… Οι κίνδυνοι για μπλακ άουτ και διανομή με δελτίο υποχωρούν, αλλά το πραγματικό τεστ θα είναι όταν θα ψυχράνει ο καιρός», δήλωσε αναλυτής της Wood Mackenzie.

Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να στηρίξουν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός των ακραίων διακυμάνσεων των τιμών του φυσικού αερίου και η επιβολή πλαφόν στις τιμές του αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συνεδριάσουν αύριο για να διαμορφώσουν τις λεπτομέρειες, με τους traders να αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ καθώς η επιβολή πλαφόν δεν είχε συμφωνηθεί έως τώρα λόγω ανησυχιών – κυρίως από την πλευρά της Γερμανίας – για την εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών.

Η Γερμανία αναμένεται ότι θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση τον επόμενο χειμώνα από τον φετινό καθώς θα αυξηθούν περαιτέρω οι ροές LNG, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ. Οι προμήθειες από χώρες, όπως η Νορβηγία και η Ολλανδία, αναμένεται να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των απωλειών από τη διακοπή λειτουργίας του Nord Stream 1.

