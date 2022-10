Κόσμος

Ακάρ: Επεκτατική είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία

"Η πραγματική επεκτατική είναι η ίδια η Ελλάδα η οποία έφτασε κάτω από τη μύτη μας και συνεχώς προκαλεί και απειλεί την Τουρκία" δήλωσε ο Ακάρ.

O Χουλούσι Ακάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία σεβόταν πάντα τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των γειτόνων της και συνεχίζει να τα σέβεται.

«Ο μόνος μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας. Προσδοκούμε από τους γείτονές μας να σέβονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη λογική. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά όλες τις προκλητικές ενέργειες και συζητήσεις, προσπαθούμε πάντα να κρατάμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με τη γείτονά μας Ελλάδα. Κι ενώ εμείς αντικρύζουμε τα προβλήματα με προτάσεις για ειρηνική λύση, κάποιοι Έλληνες πολιτικοί για να καλύψουν τα όνειρά τους για τη ‘Μεγάλη Ιδέα’ εφηύραν ρητορικές περί ‘νεοοθωμανισμού’», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Χουλούσι Ακάρ υποστήριξε, όπως αναφέρει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ότι με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να κατηγορήσουν την Τουρκία για επεκτατισμό.

«Ωστόσο, ο πραγματικός επεκτατιστής είναι η ίδια η Ελλάδα, η οποία επεκτάθηκε 3 φορές σε 7 στάδια από την ίδρυσή της και έφτασε κάτω από τη μύτη μας και συνεχώς προκαλούσε και απειλούσε την Τουρκία. Αυτοί οι γνωστοί Έλληνες πολιτικοί προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στον ελληνικό λαό με τις δηλώσεις τους εξαιτίας των δικών τους προσωπικών φιλοδοξιών. Παρά όλες τις προσεγγίσεις των Ελλήνων πολιτικών που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, τα μαθηματικά και είναι αποκομμένοι από τη λογική και το νόμο, εμείς θα συνεχίσουμε υπό την ηγεσία του Προέδρου μας τις προσπάθειές μας για να είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος μια θάλασσα φιλίας και για να διασφαλίσουμε ότι όλος ο πλούτος διαμοιράζεται δίκαια. Αλλά όσοι υπερηφανεύονται που φέρνουν τα προβλήματα μεταξύ μας σε διεθνές επίπεδο και πιστεύουν ότι θα σφετεριστούν τα δικαιώματά μας ζητώντας βοήθεια από κάποιους, θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι ποτέ δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και κάποιες επιβολές στα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη και ικανή να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, όπως έχει κάνει στην ιστορία. «Αν η Ελλάδα καταφέρει να μην αντιμετωπίζει την Τουρκία ως απειλή αλλά ως ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική σύμμαχος, θα είναι μεγάλο κέρδος και για τις χώρες μας, και για την περιοχή μας και για το ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε αυτό να γίνει κατανοητό και να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

