Life

“The 2Night Show” - Παναγιώτης Χατζηδάκης: H Σοφία Αλιμπέρτη, το σποτάκι για τη ΝΔ και η γνωριμία με τη γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο δημοσιογράφος για τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση και τη γνωριμία με τη γυναίκα του.

Το "The 2Night Show" και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησαν τον Παναγιώτη Χατζηδάκη για μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο δημοσιογράφος πριν από την συνέντευξη αποφάσισε να επιδείξει τις φωνητικές του ικανότητες, και τραγούδησε Σάκη Ρουβά.

Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης εξομολογήθηκε ότι: «Θα ήθελα να πάω στο J2US και το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Μπορώ να τραγουδήσω και για αυτό δεν θα αισθανόμουν άσχημα».

Για το πώς ξεκίνησε την καριέρα του στην τηλεόραση ανέφερε: «Έπαιζα για χαρτζιλίκι σε διαφημίσεις και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου στην τηλεόραση.

«Συγκεκριμένα, η διαφήμιση με τα μπισκότα με έβαλε στην τηλεόραση.Είχα κάνει και σποτάκι για τη Νέα Δημοκρατία αλλά δεν έπαιξε ποτέ.

Η Σοφία Αλιμπέρτη με είδε και με πήρε στην εκπομπή τους» ανέφερε χαρακτηριστικά για τα πρώτα του βήματα στο χώρο.

Όσον αφορά το πού πιστεύει ότι είναι καλός στην τηλεόραση είπε: «Πιστεύω ότι είμαι γρήγορος τηλεοπτικά, είμαι ετυμόλογος, είμαι ευγενικός και προσπαθώ να μην τον προσβάλλω τον άλλον.

Επειδή ντρέπομαι και έχω συστολή, προσπαθώ να στρογγυλέψω τα πράγματα. Ξεκίνησα από τη Σοφία Αλιμπέρτη, η οποία είναι η τηλεοπτική μου “μητέρα”.

Μετά πήγα στο Mega με την Ράνια Θρασκιά, όπου γίναμε φίλοι και της βάφτισα το παιδί».

Σχετικά με την προσωπική του ζωή σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ήμουν ταγμένος εργένης για πολλά χρόνια. Ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ τι έκανε η γυναίκα μου και τα άλλαξα όλα. Είμαι ένα καλοκαίρι σε μια φάση που δεν ήθελα να βλέπω γυναίκα, δεν ήθελα καμία σχέση και ήθελα να είμαι μόνος μου. Δεν μου έφταιγαν σε κάτι απλά εγώ δεν γούσταρα. Φεύγω και πάω διακοπές στην Αντίπαρο με αυτή την σκέψη στο κεφάλι. Πάω να βγω από ένα μαγαζί, εκείνη έμπαινε και απλά έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον».

«Στον Σταυρό που σου κάνω, Γρηγόρη, σταματήσαμε και οι δύο, κοιταχτήκαμε και σταμάτησε ο χρόνος. Απλά σταθήκαμε εκεί κάτω από έναν φοίνικα και μιλάγαμε μέχρι το πρωί. Δεν σου κάνω πλάκα, δεν έφυγε κανένας. Δεν ξέρω πως έγινε. Ήταν μαγικό και πάρα πολύ ωραίο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Εξάρχεια - Αργυρούπολη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε ΜΑΤ και αυτοκίνητα

28η Οκτωβρίου: ο καιρός του τριημέρου