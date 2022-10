Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου - Δικηγόρος επιχειρηματία στον ΑΝΤ1: Ο δράστης ήθελε να σκοτώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Μαρακάκης μιλάει στον ΑΝΤ1 για την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο επιχειρηματίας και πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου δράστη της αιματηρής επίθεσης που δέχτηκε ο Γιάννης Μάρκου, σε καντίνα στη Βαρυμπόμπη, έχει εξαπολύσει η Αστυνομία. Επισημαίνεται ότι ο 26χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για σεσημασμένο κακοποιό.

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του 58χρονου επιχειρηματία, Γιάννης Μαρακάκης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με θέα" επιβεβαίωσε ότι ο πελάτης του ναι μεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο αλλά βρίσκεται ακόμη σε καταστολή, καθώς ακολουθεί ακόμα ένα σοβαρό χειρουργείο.

Αναφερόμενος στην επίθεση ο κ. Μαρακάκης είπε πως η η πρόθεση του δράστη ήταν θανατηφόρα και κατά την άποψή του η εμπειρία δείχνει ότι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μαχαίρι, με αυτόν τον τρόπο το έχει ξανακάνει.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος, ο πελάτης του και ο δράστης δεν γνωρίζονταν, δεν είχαν προηγούμενα.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Σπήλιος Κρικέτος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι οι εγκληματίες πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή, όπως ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου και συμπλήρωσε: Κυνηγάμε κάθε τόσο τους ίδιους και τους ίδιους εγκληματίες. Συλλήψεις γίνονται, η περεταίρω μεταχείριση είναι το θέμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της

Σεισμός στην Κεφαλονιά