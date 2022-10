Αθλητικά

Λεβαδειακός - Ατρόμητος: πήραν το “τρίποντο” οι Βοιωτοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λεβαδειακός, κατάφερε να ξεφύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Μίχαλ Σκβάρκα αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή για τον Λεβαδειακό, καθώς με δικό του γκολ στο 79΄ η ομάδα του Γιασμίνκο Βέλιτς επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου και πανηγύρισε το πρώτο της εφετινό «τρίποντο» μετά από 6 ήττες και 3 ισοπαλίες στις προηγούμενες 9 αγωνιστικές. Μάλιστα, κατάφερε να ξεφύγει κι από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, όπου έπεσε ο Ιωνικός μετά το χθεσινό 1-1 με τον Παναιτωλικό.

Η 10η ημέρα της Super League αποδείχθηκε γούρικη για τους Βοιωτούς, που παρότι έχασαν πέναλτι με τον Μουτίνιο στο 75΄ (δοκάρι) βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να «ψάξουν» για το γκολ της νίκης, που τελικά προήλθε από την δεύτερη ασίστ του αμυντικού τους, Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Από πάσα του 21χρονου είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο μέρος ο Νίκας!

Για τους Περιστεριώτες ήταν το τρίτο σερί ματς που αγνοούν τη νίκη και μάλιστα, έχουν γνωρίσει στο διάστημα αυτό τρεις απανωτές ήττες (προηγήθηκαν η εκτός έδρας από την ΑΕΚ και το εντός 0-2 από το Βόλο).

Μπαίνοντας πιο «ορεξάτος» από τον αντίπαλό του στον αγωνιστικό χώρο κι έχοντας απειλήσει δύο φορές με Νίκα στο 12΄ και 16΄, ο Λεβαδειακός κατάφερε να προηγηθεί στο 25΄. Αυτή την φορά ο μέσος των Βοιωτών βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, μετά από σέντρα του Τσάπρα και με ωραία κεφαλιά νίκησε τον Γιαννιώτη (1-0).

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 39΄ με την κεφαλιά του Σουάρες μετά από εκτέλεση κόρνερ να στέλνει τη μπάλα άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τσάπρας έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή και η μπάλα αφού βρήκε σε αμυντικό του Ατρόμητου κατέληξε σε κόρνερ.

Μη έχοντας άλλες επιλογές στο δεύτερο μέρος, ο Κρις Κόουλμαν έριξε στο ματς τους Φριντζόνσον και Τζαβίδα στο 64΄, οι Περιστεριώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και πίεσαν περισσότερο, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσουν στο 65΄ με το πανέμορφο γκολ του Ρομπάιγ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός με υπέροχη κίνηση και σουτ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Μάρκοβιτς για το 1-1.

Το ματς... άνοιξε για τα καλά μετά το γκολ των φιλοξενούμενων, με τους Βοιωτούς να έχουν την τεράστια ευκαιρία για να προηγηθούν ξανά στο 74΄ με το πέναλτι που κέρδισε ο Μουτίνιο από τον Χατζηϊσαία. Ο Πορτογάλος ανέλαβε την εκτέλεσή του, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι στο 75ο λεπτό!

Ό,τι δεν κατάφερε ο Μουτίνιο από την «ασβεστένια βούλα», το πέτυχε τέσσερα λεπτά μετά (79΄) ο Σκβάρκα. Ο Τσάπρας μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα κι ο Σλοβάκος μέσος δεν είχε κανένα πρόβλημα προ κενής εστίας να «γράψει» το 2-1.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Λιάγκας, Τσάπρας, Σκβάρκα, Τζημόπουλος - Σουάρες, Γκονζάλες, Κούεν, Χατζηϊσαίας, Γιαννιώτης, Κεσχρίντα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιασμίνκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Λιάγκας, Μπάχανακ, Βρακάς (90΄ Τζημόπουλος), Μεχία (56΄ Σκβάρκα), Χάμοντ, Μουτίνιο, Πέτρε (56΄ Λούα Λούα), Νίκας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζησαΐας, Σουάρεθ, Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ (64΄ Φριντζόνσον), Κούεν (84΄ Κωτσόπουλος, Γκονζάλες, Κλωναρίδης, Ρομπάιγ, Κιάρτανσον (63΄ Τζαβίδας)

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)

Παναθηναϊκός: νίκη με προβληματισμούς κόντρα στον Κολοσσό