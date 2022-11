Κοινωνία

ΕΜΠ: Μολότοφ, στειλιάρια και βαριοπούλες σε αποθήκη εργαστηρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ σε αποθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.