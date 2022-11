Αθλητικά

Champions League: Το πανόραμα των ομίλων και οι 16 που συνεχίζουν

Μίλαν και Λειψία είναι οι τελευταίες ομάδες που πήραν τα εισιτήρια για τη συνέχεια. Ποιες συνεχίζουν στα play off του Europa League.

Η Μίλαν και η Λειψία ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που «σφράγισαν» μαθηματικά τα «εισιτήριά» τους για τους «16» του Champions League, κατακτώντας τη 2η θέση στον 5ο και 6ο όμιλο αντίστοιχα, ενώ η Μπενφίκα στις καθυστερήσεις "άρπαξε" την πρωτιά στον 8ο όμιλο από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η κλήρωση για τη φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, στις 12:00 στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν. Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις των ομίλων τους θα κληρωθούν με τις 8 ομάδες που πήραν τη δεύτερη θέση, ενώ δεν μπορούν να κληρωθούν (σ’ αυτή τη φάση) ομάδες απ’ την ίδια χώρα.

Οι πρώτοι αγώνες για τους «16» θα διεξαχθούν στις 14, 15, 21, 22 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 7, 8, 14, 15 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Champions League 2022/23:

-Νικήτριες ομίλων: Νάπολι (Ιταλία, 1ος όμιλος), Πόρτο (Πορτογαλία, 2ος όμιλος), Μπάγερν (Γερμανία, 3ος όμιλος), Τότεναμ (Αγγλία, 4ος όμιλος), Τσέλσι (Αγγλία, 5ος όμιλος), Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία, 6ος όμιλος), Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία, 7ος όμιλος), Μπενφίκα (Πορτογαλία, 8ος όμιλος).

-Δεύτερες ομίλων: Λίβερπουλ (Αγγλία, 1ος όμιλος), Μπριζ (Βέλγιο, 2ος όμιλος), Ίντερ (Ιταλία, 3ος όμιλος), Άιντραχτ (Γερμανία, 4ος όμιλος), Μίλαν (Ιταλία, 5ος όμιλος), Λειψία (Γερμανία, 6ος όμιλος), Ντόρτμουντ (7ος όμιλος), Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία, 8ος όμιλος).

-Οι ομάδες των play off για τη φάση των 16 του Europa League:

Άγιαξ (Ολλανδία), Λεβερκούζεν (Γερμανία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), Σπόρτινγκ (Πορτογαλία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), Σαχτάρ (Ουκρανία), Σεβίλλη (Ισπανία), Γιουβέντους (Ιταλία)

-Οι ομάδες που αποκλείστηκαν:

Ρέιντζερς (Σκωτία), Ατλέτικο (Ισπανία), Πλζεν (Τσεχία), Μαρσέιγ (Γαλλία), Σέλτικ (Σκωτία), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία), Κοπεγχάγη (Δανία), Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ).

