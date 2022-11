Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ναντ: Αντίο Ευρώπη με νέα ήττα για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός των πολλών αλλαγών ηττήθηκε από τη Ναντ και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με ακόμη μία ήττα.

Με την τέταρτη ήττα σε έξι αγώνες και τρίτη σε τρία παιχνίδια στο «Γ. Καραϊσκάκης», που αποτέλεσε Αχίλλειο πτέρνα, ολοκλήρωσε την εφετινή ευρωπαϊκή περιπέτειά του ο Ολυμπιακός. Ο πρωταθλητής ηττήθηκε στο Φάληρο (και) από τη Ναντ (0-2), ολοκληρώνοντας την παρουσία του στον 7ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ με τους δύο βαθμούς που συνέλεξε σε Μπακού και Φράιμπουργκ.

Από την πλευρά του, το γαλλικό συγκρότημα εκμεταλλεύτηκε την εντός έδρας ισοπαλία της Καραμπάχ από τους Γερμανούς (1-1) κι «έκλεψε» στο φίνις τη δεύτερη θέση από τους Αζέρους, που θα συνεχίσουν στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, ενώ τα «Καναρίνια» θα παίξουν στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Μίτσελ επέλεξε σχηματισμό 4-4-2, με αμιγώς ελληνική άμυνα, Μπουχαλάκη και Κούντε στους μέσους και Αμπουμπακάρ Καμαρά, Μπόουλερ στα άκρα, ενώ επιθετικό δίδυμο ήταν οι Ελ Αραμπί και Ουί Τζο. Ένα σχήμα που λογικά δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στην ολότητά του, αλλά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλει «φρέσκα πόδια» και οι «βασικοί» έπρεπε να ξεκουραστούν.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν «μουδιασμένα», αλλά προϊόντος του χρόνου βρήκε ηρεμία στο παιχνίδι του και μετά από κάποιες «μικροεπισκέψεις» στην περιοχή του Λαφόν, έφτασε κοντά στο γκολ στο 19΄, με τον Ελ Αραμπί να πιάνει την κεφαλιά στη σέντρα του Ανδρούτσου και τον τερματοφύλακα των «Καναρινιών» να αποκρούει σε κόρνερ.

Στο επόμενο λεπτό ο Μπόουλερ, που μαζί με τον Ανδρούτσο έκαναν καλή δουλειά στη δεξιά πλευρά, έκανε το κλέψιμο στην περιοχή της Ναντ και σούταρε διαγώνια αλλά δεν νίκησε τον Λαφόν.

Στο 29΄ και σε σουτ του Αμπουμπακάρ Καμαρά ο Γάλλος γκολκίπερ απέκρουσε ασταθώς, ο Ουί Τζο πήγε να μπει στη φάση αλλά βρέθηκε στο έδαφος, με τον ίδιο να διαμαρτύρεται, αλλά τον Ουκρανό διαιτητή να δείχνει «παίζετε».

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» και στο β΄ ημίχρονο, αλλά η Ναντ δεν κατάφερε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Τζολάκη, σε αντίθεση με τον Λαφόν που χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε μακρινό σουτ του Κούντε στο 63΄.

Μετά το 70ό λεπτό και τις αλλαγές που είχαν γίνει ο Ολυμπιακός έπαψε να είναι απειλητικός και η Ναντ το εκμεταλλεύτηκε, αρχικά για να απειλήσει με ένα άστοχο εκτός περιοχής σουτ του Μπαμπά στο 77΄ και στη συνέχεια για ν΄ ανοίξει το σκορ με κοντινή κεφαλιά του Μοχάμεντ από γύρισμα του Μπλας, στο 79΄.

Ο δημιουργός του πρώτου γκολ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Ναντ, με τον Μπλας να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 0-2 στο 90΄, από ασίστ του Μοχάμεντ που είχε ανοίξει το σκορ!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σέρχι Μπόικο (Ουκρανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος - Καστελέτο, Μουτουσαμί

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Καλογερόπουλος (61΄ Σισέ), Ρέτσος, Βρουσάι (46΄ Βρσάλικο), Μπουχαλάκης, Κούντε, Μπόουλερ (85΄ Αβιλα), Αμπ. Καμαρά (69΄ Μαρσέλο), Ουί-Τζο, Ελ Αραμπί (46΄ Σαπουντζής).

ΝΑΝΤ (Αντουάν Κομπουαρέ): Λαφόν, Κορσιά, Καστελέτο, Παλουάζ, Φάμπιο (5΄ Άπια), Σισοκό, Μουτουσαμί (73΄ Τσιριβέγια), Σιμόν (46΄ Μπλας), Γκεσάν (80΄ Κοκό), Γκαναγκό (73΄ Μπαμπά), Μοχάμεντ.

