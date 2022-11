Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVΑ”: Που θα “χτυπήσει” το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένται στη χώρα μας κατά το Σάββατο και την Κυριακή. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.



Ένα βαρομετρικό χαμηλό, κινούμενο από τη Βόρεια Ιταλία προς τα νοτιοανατολικά, αναμένεται να προκαλέσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας EVA στη χώρα μας κατά το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ προοδευτική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 7/11, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Ιονίου και γρήγορα θα επεκταθούν στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη) και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Νότιο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, όπου αναμένεται πολύ υψηλός κυματισμός.

Από αργά το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως τις πρώτες ώρες μετά την αλλαγή της ημέρας προς Κυριακή, οι ισχυρές καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τον νομό Αττικής και την πόλη της Αθήνας, καθώς επίσης τον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Κατά το πρώτο 12ωρο της Κυριακής τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική, Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και σε αρκετά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Κατά το δεύτερο 12ωρο της Κυριακής θα επηρεαστούν σημαντικά τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η Μακεδονία, τα νησιά του Κεντρικού, Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου και η Κρήτη.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι κατά περιόδους έντονα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όσον αφορά τον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του meteo, το επεισόδιο βροχόπτωσης αναμένεται να είναι Κατηγορίας 3 το Σάββατο και Κατηγορίας 4 την Κυριακή, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από τους πολίτες.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε κατοίκους περιοχών στη Δυτική Ελλάδα, το Νότιο Ιόνιο και την Μεσσηνία προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 5/11. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από μεσημβρινές ώρες Σαββάτου 5/11 σε Δυτική Ελλάδα, Νότιο Ιόνιο και Μεσσηνία. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena ».

Στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση πλημμυρών έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για την κακοκαιρία ‘'EVA''. Παράλληλα, όπως είπε, σήμερα το απόγευμα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Βόρειου Ιονίου και της Περιφέρειας Ηπείρου με ισχυρή σύσταση για περιορισμό στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ προσέθεσε ότι ανάλογα με την εξέλιξη αυτών των φαινομένων και την ενημέρωση από την ΕΜΥ θα αποσταλούν κι άλλα μηνύματα από το 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Επιπλέον, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης -εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα- έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα.

Ακόμη, ο κ. Αρτοποιός απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας:

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων

Έχετε πάντα υπόψιν σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα υψηλότερα σημεία του σπιτιού

Μην διασχίζετε για κανέναν λόγο χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει πεζή ή με όχημα, εάν βρεθείτε σε αυτή τη θέση

Παράλληλα, αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για την εκ νέου αξιολόγηση της εξέλιξης της κακοκαιρίας, ενώ σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ευρεία συντονιστική σύσκεψη με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και της φυσικής ηγεσίας του ΠΣ αλλά και όλων των συναρμόδιων φορέων.

Σημειώνεται, ότι όπως έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία EVA αναμένεται να πλήξει σταδιακά από αύριο το πρωί μεγάλο μέρος της χώρας με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα που θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τοπικά τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα επικαιροποιείται ανά 12 ώρες και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ( https://www.emy.gr/emy/el/).

Τέλος, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει 737 πυρκαγιές σε δασικές και αγροτοδασικές εκτάσεις, αριθμός ρεκόρ για τον Οκτώβριο. Σχετικά με την πυρκαγιά στον Ίασμο Κομοτηνής ο κ. Αρτοποιός είπε ότι έχει ελεγχθεί στο μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου της στον ελλαδικό χώρο. «Παρ' όλη την δυσχέρεια στην πρόσβαση λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων τοπογραφικών χαρακτηριστικών, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία γίνονται συντονισμένες ενέργειες από ισχυρές επίγειες κι εναέρια μέσα για την τελική οριοθέτησή της», τόνισε.

«Αποτελεί βεβαιότητα ότι ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται όλο και πιο συχνά. Είμαστε σε κλιματική κρίση», κατέληξε.

Σε κόκκινο συναγερμό τα παράλια της Ηπείρου, σύμφωνα με τον Δ. Μαυρογιώργο

Σε συναγερμό βρίσκεται η Πολιτική Προστασία στο Ιόνιο και την Ήπειρο.Πρίν από λίγο ήρθε μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες,για τηρήσουν τα μέτρα αυτοπροστασίας κατά την επέλαση της κακοκαιρίας.Ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου Δημήτρης Μαυρογιώργος είπε στο ΑΠΕ, πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους, ειδικά στα παράλια της Ηπείρου, που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Να σημειωθεί, πως η Πάργα και τα Σύβοτα, επλήγησαν πριν περίπου ένα μήνα από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στην Κέρκυρα όπου έπληξε η προηγούμενη κακοκαιρία και τα συνεργεία των Δήμων καθαρίζουν ρέματα και φρεάτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στη Φυλής: Πλησίασε παρέα και άνοιξε πυρ ο δράστης

Κολωνός - 12χρονη: Τέταρτη σύλληψη μετά τα νέα εντάλματα

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: “Τον σκότωσα πάνω στο κυνήγι”, ομολόγησε ο 14χρονος