“Dragons' Den” - Λέων Γιοχάη: Ποιος είναι ο 5ος “Dragon” (εικόνες)

Την εξαιρετική ομάδα των DRAGONS έρχεται να συμπληρώσει και ένας κορυφαίος Έλληνας tech επενδυτής.



Το «Dragons’ Den», το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με 5 κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons, και παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 5Ο DRAGON

Την εξαιρετική ομάδα των DRAGONS με τους Χάρη Βαφειά, Πολ Ευμορφίδη, Λιλή Περγαντά και Μαρία Χατζηστεφανή έρχεται να συμπληρώσει και ένας κορυφαίος Έλληνας tech επενδυτής, ο Λέων Γιοχάη.

Με μότο «Το επάγγελμα που ξεκίνησες δεν καθορίζει το επάγγελμα στο οποίο θα γνωρίσεις επιτυχία», ο Λέων Γιοχάη πρεσβεύει αυτό που αποδεδειγμένα έκανε πράξη: «Να σκέφτεσαι συνεχώς το επόμενό σου βήμα, να ακολουθείς το ένστικτό σου και να δουλεύεις γι’ αυτό που αγαπάς.»

Ο Λέων Γιοχάη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την συμμετοχή του στο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας του ΑΝΤ1:

Τα γυρίσματα του επιτυχημένου show έχουν ήδη ξεκινήσει και οι Έλληνες DRAGONS είναι έτοιμοι να επενδύσουν στις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες που θα παρουσιαστούν.

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των επενδυτών που αποτελούν την επιτυχημένη ομάδα του DRAGONS’ DEN μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/dragonsden/dragons

TO «DRAGONS’ DEN» ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

To πολυβραβευμένο DRAGONS’ DEN – γνωστό και ως Shark Tank – προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

To DRAGONS’ DEN στηρίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες. Οι DRAGONS είναι έτοιμοι να σε συναντήσουν! Εσύ;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.antenna.gr/dragonsden και έλα να σε γνωρίσουμε από κοντά!

DRAGONS’ DEN. Επενδύουμε σε εσένα.

Δείτε τα trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

