“VINYΛΙΟ”: πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση

Θερμή υποδοχή στην εκπομπή, που καταπιάστηκε με τον... θάνατο, επεφύλαξαν οι τηλεθεατές

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» έκανε πρεμιέρα χθες, Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, και το χιουμοριστικά φιλοσοφημένο αφιέρωμά του στον… Θάνατο ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, διασκέδασαν, γλέντησαν, τραγούδησαν και απομυθοποίησαν τον τύπο με το δρεπάνι, έχοντας μαζί τους τουλάχιστον 1.700.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω για 1’.

Το «VINYΛΙΟ» βγήκε… παγανιά και υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του (20:00-21:33), με μέσο όρο 15,7%.

Η εκπομπή κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο μεταξύ 20:45-21:00, φτάνοντας το 19,1%.

