Αθλητικά

ΟΦΗ - Ιωνικός: “Έσπασαν το ρόδι” οι Νικαιώτες στο Ηράκλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη του νίκη στη Super League πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου ο Ιωνικός.



Την πρώτη του νίκη στη Super League και, μάλιστα, εκτός έδρας, πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου ο Ιωνικός στο Ηράκλειο με 2-0 επί του ΟΦΗ, στο δεύτερο χρονικά ματς της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μετά από 4 ισοπαλίες στα πρώτα 10 ματς, η ομάδα του Δημήτρη Σπανού «έσπασε το ρόδι» με τα δύο γκολ του Μάντζη στο δεύτερο ημίχρονο, ένα «τρίποντο» που της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε ακόμη καλύτερη συνέχεια. Ο ΟΦΗ παρότι προερχόταν από τη σπουδαία ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη επί του Αρη, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και παρέμεινε στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ιωνικός είναι στην τελευταία θέση με μόλις 4 βαθμούς και ο ΟΦΗ είναι στη 12η θέση με 7 βαθμούς. Οπότε και για τους δύο το μοναδικό ζητούμενο στο αποψινό παιχνίδι είναι η νίκη.

Αν και ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, ο Ιωνικός ήταν η ομάδα που απείλησε πρώτη με το σουτ του Σεμπά στο 5ο λεπτό να αιφνιδιάζει τον Μανδά, ο οποίος δεν έβαλε σωστά τα χέρια του και η μπάλα αφού πήρε περίεργη τροχιά κατέληξε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 20΄ με τον Τζου να πιάνει το διαγώνιο σουτ και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει με δυσκολία. Στο 26΄ ο Ιωνικός είχε τη δεύτερη καλή στιγμή του στον αγώνα. Μετά το γύρισμα του Σεμπά στο ύψος του πέναλτι, ο Μάντζης επιχείρησε το πλασέ κι έστειλε τη μπάλα αρκετά μακριά από την εστία του Μανδά.

Και πάλι οι Νικαιώτες έφτασαν με αξιώσεις στην εστία των Κρητών, στο 32ο λεπτό με τον Ελευθεριάδη να επιχειρεί το πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής και τον Μανδά να μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία. Το ημίχρονο έκλεισε με το διαγώνιο σουτ του Γκερέρο στο 44΄ να φεύγει εκτός εστίας.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 56΄. Ο Λοβέρα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μάντζης με κεφαλιά νίκησε στον αέρα τον Μπαλογιάννη κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μανδά για το 0-1.

Τα πάντα τελείωσαν στο 84΄ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μάντζη, με το οποίο κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο σκόρερ του Ιωνικού έφυγε στην αντεπίθεση από τα δεξιά, γύρισε στον Ρομαό ο τελευταίος νικήθηκε από τον Μανδά, αλλά ο Μάντζης με διπλή προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Μπαλογιάννης (63΄ Θοράρινσον), Βούρος, Διαμαντής, Περέα, Μεγιάδο (74΄ Ντίκο), Ντιουσέ (63΄ Ντουρμισάι), Τοράλ (25΄ λ.τρ. Μπουζούκης), Τζου (46΄ Θεοδοσουλάκης), Γκερέρο

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Σόουζα, Τσιγκρίνσκι, Σάκιτς, Ρομαό, Φαντιγκά (76΄ Μασάς), Λοβέρα (66΄ Κάνιας), Σεμπά (87΄ Αντούνες), Ελευθεριάδης, Μάντζης (87΄ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Paris Master: μεγάλη μάχη αλλά... ήττα κόντρα στον Τζόκοβιτς

Κακοκαιρία “EVA”: Μήνυμα του 112 και στην Αττική – Συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)