“The 2Night Show” – Δημήτρης Δάρρας: Ήθελα να κάνω κάτι για να ξεπληρώσω τους γονείς μου

Ο πρωταγωνιστής της σειράς του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Δημήτρης Δάρρας, στο «The 2Night Show».

«Δεν ήταν όνειρό μου να γίνω ηθοποιός, ήταν απροσδόκητο. Μου άρεσε, αλλά δεν είχα στόχο την ηθοποιία. Πέρυσι τελείωσα το λύκειο. Εγώ είχα μεγάλη τρέλα και αγάπη με το μπάσκετ, αλλά πάνω σε έναν αγώνα τραυματίστηκα, είπα ότι δεν θα το συνεχίσω επειδή ήταν σοβαρό, ήρθε και η πρώτη καραντίνα και επειδή ήμουν σε πρακτορείο μοντέλων, εντελώς τυχαία έγινε. Ακόμα δεν έχω πάει σε δραματική σχολή», είπε ο ηθοποιός της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος», ο οποίος μίλησε με μεγάλη αγάπη για την οικογένειά του.

«Δεν περίμενα ότι από τόσο μικρός θα μπω στη διαδικασία της δουλειάς και ήταν πολύ απότομη η αλλαγή. Περάσαμε δύσκολα με τους γονείς μας σε θέματα ζωής και καθημερινότητας, με το βιοποριστικό κομμάτι, αλλά είχαν τόσο μεγάλη αγάπη για εμένα και την αδερφή μου και μεταξύ τους που κάνανε μια οικογένεια τόσο δεμένη και είναι ο λόγος που θαυμάζω τον πατέρα μου. Είναι ο “ήρωάς” μου».

«Ο στόχος μου δεν ήταν να γίνω γνωστός για να βγάλω λεφτά για εμένα. Ο στόχος μου ήταν πάντα οι γονείς μου. Ήθελα να κάνω κάτι για να τους το ξεπληρώσω. Τους χρωστάω 18 χρόνια και αυτό που είμαι σήμερα».

