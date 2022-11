Οικονομία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις σεισμικές έρευνες και την Αλεξανδρούπολη

Πώς σχολιάζουν οι ΗΠΑ τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που θα ξεκινήσει η Ελλάδασε Κρήτη και Πελοπόννησο, καθώς και την απόφαση της Αθήνας να μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.



Tην πάγια αμερικανική θέση ότι η ανάπτυξη πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει την συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας στον ΑΝΤ1 τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που πρόκειται να ξεκινήσει η Ελλάδα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Παράλληλα, σχολιάζοντας επίσης την απόφαση της Αθήνας να μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπογράμμισε ότι ζωτικό στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ είναι το λιμάνι να παραμείνει σε φιλικά προς το ΝΑΤΟ χέρια.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας, σε ερώτηση για το πως σχολιάζει ο εκπρόσωπος Στέιτ Ντιπάρτμεντ το γεγονός ότι η Ελλάδα εξέδωσε ΝΑVTEX που δεσμεύει δύο περιοχές (νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και Κρήτη) για να διερευνηθούν κοιτάσματα υδρογονανθάκων με σκοπό να μειώσει την εξάρτηση της από τα εισαγόμενα καύσιμα και να συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρώπης να απογαλακτιστεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, απάντησε: «Η μακροχρόνια πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας επίσης την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην περιέλθει σε χέρια ενός ξένου επενδυτή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ανέφερε: «Είναι προς το ζωτικό στρατηγικό μας συμφέρον να παραμείνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε φιλικά προς το ΝΑΤΟ χέρια».





