Ουκρανία - Κουλέμπα: “Συνεχίζεται ο πόλεμος μετά την απελευθέρωση της Χερσώνας”

"Βλέπουμε τη Ρωσία να κινητοποιεί περισσότερους στρατεύσιμους και να μεταφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία" τόνισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ξεκαθάρισε σήμερα Σάββατο ότι ο «πόλεμος συνεχίζεται» ύστερα από την επιτυχία της χώρας του στην ανακατάληψη της Χερσώνας (νότια) από τον ρωσικό στρατό.

«Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται», δήλωσε ο Κουλέμπα σε δημοσιογράφους στην Πνομ Πενχ, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

«Καταλαβαίνω ότι όλοι εύχονται ο πόλεμος αυτός να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Σίγουρα είμαστε αυτοί που το εύχονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε. Αλλά, συμπλήρωσε ο Κουλέμπα, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και βλέπουμε τη Ρωσία να κινητοποιεί περισσότερους στρατεύσιμους και να μεταφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, θα συνεχίσουμε σίγουρα να υπολογίζουμε στη δική σας διαρκή στήριξη.



Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη «στοχοποίηση Ουκρανών αμάχων από τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικαστέα».

