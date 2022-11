Κόσμος

Χερσώνα – Μακρόν: Χαιρετίζουμε την ανάκτηση της σημαντικής αυτής πόλης

«Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών», τονίζει σε ανακοίνωση του, το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα "την επιστροφή της Χερσώνας στην Ουκρανία, ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της", μετά την ανάκτηση αυτή της σημαντικής πόλης της νότιας Ουκρανίας από τα στρατεύματα του Κιέβου.

"Η Γαλλία θα παραμείνει στο πλευρό των Ουκρανών", πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Twitter γράφοντας το μήνυμά του στα γαλλικά και τα ουκρανικά. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εισήλθε στη Χερσώνα, μετά την αναγκαστική αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών, εξέλιξη που αποτελεί μια νέα οδυνηρή ήττα για τη Μόσχα έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες εισβολής στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει σχετικά με την εξέλιξη αυτή στην Ουκρανία, «Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση της πόλης της Χερσώνας από τις ουκρανικές δυνάμεις, πόλης με ελληνική ονομασία, της οποίας διετέλεσαν Αρχιεπίσκοποι, στα τέλη του 18ου αιώνα, διαδοχικά ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης. Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών».

