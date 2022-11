Πολιτική

Παρακολουθήσεις – υποκλοπές: Στα άκρα η πολιτική κόντρα

Νέα δημοσιεύματα πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Επιθέσεις στον Πρωθυπουργό από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τι διαψεύδει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«H παρακολούθηση του ΥΠΕΞ της χώρας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θέτει σε διακινδύνευση την εθνική μας ασφάλεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», ενώ προσθέτει ότι «ο κος Μητσοτάκης είναι ένοχος και εξαιρετικά επικίνδυνος για να κυβερνά τη χώρα».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της με τίτλο: «Ο υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε Predator πριν έναν χρόνο, θύμα του παρακράτους του Μαξίμου - Επικίνδυνος για τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης», η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το εύρος των προσώπων που τέθηκαν υπό παρακολούθηση από το καθεστώς Μητσοτάκη συνεχίζονται για δεύτερη Κυριακή από την εφημερίδα Documento».

«Ωστόσο», σημειώνει, «αυτήν την Κυριακή ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, που επιβεβαιώνει ότι η λίστα που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι γνήσια, ότι το Predator το προμηθεύτηκε το Μαξίμου, αλλά και ειδικότερα ότι η παρακολούθηση του υπουργού Εξωτερικών κου Δένδια από το παρακράτος του Μαξίμου είναι γεγονός που έλαβε χώρα με κακόβουλο sms, στο κινητό του περίπου πριν από έναν χρόνο».

«Αναρωτιόμαστε», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «αν ο κος Μητσοτάκης θα επαναλάβει με την ίδια ένταση τις επιθέσεις που εξαπέλυσε πριν από μια βδομάδα στην εφημερίδα Documento και στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ». «Αν θα μιλήσει και πάλι για παραμυθάδες, για πράκτορες των Ρώσων, αν θα απειλήσει και τους δημοσιογράφους του ΒΗΜΑτος με ποινές φυλάκισης 20 ετών, επειδή κατέχουν στοιχεία και αποδείξεις», προσθέτει.

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι θα αναμένει με ενδιαφέρον και σημειώνει πως «σε κάθε περίπτωση ωστόσο και ανεξαρτήτως των εσωκομματικών ή προσωπικών διαφόρων εντός της κυβέρνησης, η παρακολούθηση του ΥΠΕΞ της χώρας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θέτει σε διακινδύνευση την εθνική μας ασφάλεια. Και ο κος Μητσοτάκης είναι ένοχος και εξαιρετικά επικίνδυνος για να κυβερνά τη χώρα».

Ανδρουλάκης: Τεράστιες οι ευθύνες Μητσοτάκη

«Θεωρώ ότι ο καλύτερος δρόμος, είναι ο δρόμος των θεσμών και της δικαιοσύνης. Γι' αυτό όπως εγώ πήγα απευθείας στον Άρειο Πάγο και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει μια τέτοια δόλια πρακτική ενός παρακρατικού μηχανισμούς εις βάρος του, πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τρεις μήνες είναι πολύς καιρός και πρέπει και η δικαιοσύνη από την πλευρά της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να γίνει γνωστό ποιες κινήσεις έχουν γίνει, ποιοι μάρτυρες έχουν κληθεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα.

Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση νιώθει ότι είναι αδύναμη καταλογίζοντας «τεράστιες ευθύνες» στον πρωθυπουργό. «Έχει τεράστιες ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά για το πώς λειτούργησε το Μαξίμου όλη αυτή την περίοδο και οι οποίες αποκαλύπτονται με την προστασία γύρω από την κ. Βλάχου, το διοικητή της ΕΥΠ, τον κ. Δημητριάδη και αυτούς οι οποίοι απ' ό,τι φαίνεται έχουν σχέση με το predaror στην Ελλάδα και εννοώ τον κ. Λαβράνο και τον κ. Μπίτζιο», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επισήμανε τις ενέργειες που έγιναν από την αντιπολίτευση.

Διαψεύσεις από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαψεύδει σχετικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι χορήγησε άδεια εξαγωγής - πώλησης λογισμικού. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι «το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαψεύδει κατηγορηματικά την αναφορά σε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με χορήγηση άδειας σε εταιρεία για εξαγωγή - πώληση λογισμικού από το υπουργείο. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν διαθέτει, σε καμία περίπτωση, αρμοδιότητα χορήγησης άδειας εξαγωγής - πώλησης οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου λογισμικού, ούτε και έχει κάποια σχετική γνώση για τη συγκεκριμένη ή άλλη παρόμοια περίπτωση».

