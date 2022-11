Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Με σοβαρές ελλείψεις στο Βέλγιο

Ενισχυμένη σε σχέση με τη Λετονία, αλλά και πάλι με πολλές απουσίες η «επίσημη αγαπημένη» για τον κρίσιμο αγώνα στο Βέλγιο.

Χωρίς τους Δημήτρη Αγραβάνη και Γιώργο Παπαγιάννη, θα παραταχθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βέλγιο, που θα γίνει αύριο (14/11, 21:30), για το προκριματικό «παράθυρο» του Μουντιάλ 2023.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης, επιχείρησε να προπονηθεί, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε, ενώ στην αποστολή δεν βρίσκεται, ούτε ο Γιώργος Παπαγιάννης ο οποίος σύμφωνα με την ΕΟΚ κλήθηκε για τον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά δεν θα δώσει «το παρών» γιατί «ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και εκγύμνασης μετά από την ολοκλήρωση του EuroBasket 2022», όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι 12 παίκτες που συναποτελούν την αποστολή, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Γκίκας, Μιχάλης Λούντζης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κωστής Γόντικας, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Δημήτρης Κακλαμανάκης και Γιώργος Τσαλμπούρης.

