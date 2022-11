Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: Μητσοτάκης - Τσιόδρας στέλνουν μήνυμα για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Σωτήρη Τσιόδρα. Το μήνυμα μέσω Twitter.



«Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης προχωράει. Ας ακούσουμε λοιπόν τους γιατρούς, κι ας θωρακιστούμε!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Παρότι δεν είμαι άνω των '60, αλλά επειδή έχω στο περιβάλλον μου συγγενή υψηλού κινδύνου η σύσταση των γιατρών, επειδή συναναστρέφομαι και πολύ κόσμο, είναι να κάνω το εμβόλιο της γρίπης».

«Σας συνιστώ αν είστε άνω των 60 να το κάνετε οπωσδήποτε. Ετοιμαζόμαστε προφανώς για τον χειμώνα και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προστατευμένοι» προσθέτει.

Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης προχωράει. Ας ακούσουμε λοιπόν τους γιατρούς, κι ας θωρακιστούμε! pic.twitter.com/u1q2ivwpiw — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 15, 2022

Επίσης, ο γιατρός Σωτήρης Τσιόδρας καλεί τους πολίτες αυξημένου κινδύνου και αυτούς που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, να εμβολιαστούν και για την γρίπη. «Βεβαίως άτομα αυξημένου κινδύνου, άτομα που στο περιβάλλον τους έχουν άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, ήδη άρχισε η εποχή της γρίπης και στην πατρίδα μας, να εμβολιαστούν και για την γρίπη» αναφέρει.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου - Τι προβλέπει

Λέσβος - Πλωμάρι: Θρίλερ με εξαφάνιση μητέρας 3 παιδιών

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει