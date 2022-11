Κόσμος

Πολωνία: Παγκόσμια ανησυχία μετά τις αναφορές για ρωσικό πυραυλικό χτύπημα (εικόνες)

Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Πολωνία. Για προβοκάτσια κάνει λόγο η Μόσχα. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ. Επικοινωνία Ντούντα με Μπάιντεν και Ζελένσκι.

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο χωριό Przewodow της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

«Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Λούκας Κούτσι, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ΖΕΤ απέδωσε την έκρηξη σε «αδέσποτους» πυραύλους, στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει πληροφορίες αξιωματούχου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών - ο οποίος δεν κατονομάζεται - ότι η έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους.

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodow on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrad 24 (@visegrad24) November 15, 2022

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο.

??Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

??Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2



?? Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο της πολωνικής προεδρίας. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Ντούντα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η πολωνική κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης τoυ ΝΑΤΟ

Η κυβέρνηση της Πολωνίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαβούλευσης του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το άρθρο 4 της συνθήκης. Όταν ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας θεωρεί ότι απειλείται μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μίλερ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι αναγκαίο ένα αίτημα της Βαρσοβίας για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, βάσει του μηχανισμού που προβλέπει το άρθρο 4, στον απόηχο της φονικής έκρηξης σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Το μήνυμα Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ, ενέργεια που συνιστά "σημαντική κλιμάκωση" της σύγκρουσης. "Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν την Πολωνία", δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει τη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για τα πλήγματα αυτά. Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα υποστηρίζει πάντα την Πολωνία.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

"Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται την ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για όποιον βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ρωσικών πυραύλων. Να εκτοξεύονται πύραυλοι σε έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ! Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να αναληφθεί δράση", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τι λένε ΗΠΑ και Ρωσία

Οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», δήλωσε ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη προτού εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε επαφές με τα υπουργεία Εξωτερικών συμμαχικών χωρών και συνεργάζεται στενά με την πολωνική κυβέρνηση, είπε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές πολωνικών μέσων ενημέρωσης και συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, δήλωσε η εκπρόσωπος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Αντριέν Γουάτσον, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο ρωσικοί πύραυλοι να έπεσαν σε χωριό της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν νωρίτερα και οι δηλώσεις εκπροσώπου του Πενταγώνου. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο Πάτρικ Ράιντερ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Footage from the impact site in Poland pic.twitter.com/56Hqi7GbSB — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 15, 2022

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ. Συμπληρώνει ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Οι αντιδράσεις των χωρών

«Σοκαρισμένος από την είδηση ότι ένας πύραυλος ή άλλο πυρομαχικό σκότωσε ανθρώπους σε πολωνικό έδαφος. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας. Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους» προσθέτει.

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022

Οι αναφορές πολωνικών μέσων ενημέρωσης ότι η έκρηξη στο χωριό Przewodow - κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - από την οποία δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενδέχεται να προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους, πυροδότησε ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε με τις πολωνικές αρχές και ενημερώνεται για την κατάσταση, ανέφερε το Ελιζέ. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν ότι στην αυριανή συνεδρίαση της G20 στο Μπαλί θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα των εκρήξεων στην Πολωνία σε ανώτατο επίπεδο.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με τους πολωνούς φίλους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, αναφερόμενη στο αποψινό περιστατικό επί πολωνικού εδάφους και στον θάνατο δύο ανθρώπων. «Η σκέψη μου είναι στην Πολωνία, τον στενό σύμμαχο και γείτονά μας», έγραψε η υπουργός στο Twitter στην αγγλική και στην πολωνική γλώσσα.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές για πυραύλους που έπληξαν την Πολωνία είναι "σοβαρές" και καθιστούν πολύ σημαντικό να καθοριστεί τι συνέβη. "Σοβαρές αναφορές για πυραύλους που έπληξαν την Πολωνία και προκάλεσαν θύματα. Είμαστε σε στενή επαφή με την Πολωνία και τους άλλους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό τώρα να καθοριστεί τι συνέβη ακριβώς", έγραψε ο Ρούτε σε μήνυμά του στο Twitter.

«Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Προσθέτει ότι «το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους».

Η κυβέρνηση της Λετονίας θα συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης για να αξιολογήσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, στον απόηχο της έκρηξης στην Πολωνία, ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς. «Συγκάλεσα έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο για να ενημερωθώ σχετικά με τις εκθέσεις των αρμόδιων υπουργείων και θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή και να είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω ενέργειες», έγραψε ο λετονός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter. «Η Λετονία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, προκειμένου να υπερασπιστούν τους πολίτες και τα εδάφη τους», τόνισε ο Κάρινς.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε απόψε πως «κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί». «Η Λιθουανία είναι σε στενή επαφή με την φίλη Πολωνία. Η Λιθουανία εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη της προς την Πολωνία. Κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα τόνισε πως εάν επιβεβαιωθεί ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, θα πρόκειται για περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας. «Αν η Πολωνία επιβεβαιώσει ότι πύραυλοι έπληξαν το έδαφός της, αυτό θα συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Φιάλα σε ανάρτησή του στο Twitter. «Υποστηρίζουμε σθεναρά τη σύμμαχό μας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας «στον απόηχο του πυραύλου που έπληξε το έδαφος της Πολωνίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Γιάροσλαβ Ναντ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και κάλεσε τη Μόσχα να εξηγήσει τι συνέβη στην ανατολική Πολωνία. «Ανησυχώ ιδιαίτερα για τους ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία. Η Ρωσία πρέπει να εξηγήσει τι συνέβη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter και αναφερόμενος επίσης στις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, συμπλήρωσε: «Οι παράλογες επιθέσεις σε υποδομές πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η απερισκεψία της Ρωσίας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας χαρακτήρισε «άκρως ανησυχητικά» τα νέα από την Πολωνία, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Λετονίας Άρτις Πάμπρικς εξέφρασε την πεποίθηση ότι πρόκειται για ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο πολωνικό έδαφος.

Η κυβέρνηση του Καναδά έχει ενημερωθεί σχετικά με την έκρηξη που σκότωσε δύο ανθρώπους στην Πολωνία και για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από "αδέσποτους" πυραύλους της Ρωσίας. "Παρακολουθούμε την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με την Πολωνία και άλλους εταίρους μας", δήλωσε ο εκπρόσωπος του καναδικού υπουργείου Εξωτερικών.

