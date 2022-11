Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Αυτή είναι η πιο ακριβή ενδεκάδα

Στην κορυφή βρίσκεται ο Μπαπέ, αλλά έκπληξη αποτελεί η απουσία του Ρονάλντο και του Μέσι.

Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η πιο ακριβή ενδεκάδα με παίκτες μεταξύ των 32 εθνικών ομάδων, οι οποίες θα αγωνιστούν στην τελική φάση του εφετινού Μουντιάλ (20/11-18/12).

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt στην κορυφή βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν) με εκτιμώμενη αξία 160 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά από τον Βινίσιους Ζούνιορ (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης) με 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν με 90 εκατομμύρια ευρώ τέσσερις παίκτες, οι Πέδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα), Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία/Ντόρτμουντ), Φιλ Φόντεν (Αγγλία/Μάντσεστερ Σίτι) και Χάρι Κέιν (Αγγλία/Τότεναμ).

Έπονται με 85 εκατομμύρια ευρώ ο Ντούσαν Βλάχοβιτς (Σερβία/Γιουβέντους) και ο Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ενώ την κατάταξη κλείνουν με 80 εκατομμύρια ευρώ οι Κέβιν Ντε Μπρόινε (Βέλγιο/Μάντσεστερ Σίτι), Τζαμάλ Μουσιάλα (Γερμανία/Μπάγερν Μονάχου) και Ορελιέν Τσουαμενί (Γαλλία/Ρεάλ Μαδρίτης).

