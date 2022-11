Life

“VINYΛΙΟ”: ταξίδι στις λαϊκές πίστες των 80s και 90s (εικόνες)

Παλιές, μεγάλες και μικρές πίστες, οι μαρκίζες, οι συνεργασίες κορυφής, τα λουλούδια, τα ποτά και τα ξενύχτια, έρχονται να πρωταγωνιστήσουν και να μας γεμίσουν μνήμες από τη νυχτερινή διασκέδαση μιας άλλης εποχής.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής, του συναισθήματος και της νοσταλγίας, έρχεται για ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων.

Αυτή την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» ταξιδεύει στις λαϊκές πίστες των 80s και των 90s. Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης ετοιμάζουν μια εκπομπή… πίστα για τα «πολιτιστικά κέντρα» εκείνων των χρόνων, που ευτυχώς ή δυστυχώς πέρασαν ανεπιστρεπτί!

Αυτή την Παρασκευή, στις 20:00, το τελευταίο «VINYΛΙΟ» πριν το Μουντιάλ, βάζει φωτιά στις πίστες! Να είστε όλοι εκεί!

