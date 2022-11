Αθλητικά

Μάλτα - Ελλάδα: “κακή αρχή” στον… δρόμο για το Euro 2024

Κάθε άλλο παρά ικανοποίησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στον φιλικό αγώνα της Βαλέτας, με τον Πογέτ να έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Με ισοπαλία (2-2) απέναντι στη Μάλτα ξεκίνησε την πορεία προς τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 η Ελλάδα, στο γήπεδο «Τα΄ Κάλι» της Βαλέτας.

Η εικόνα της Εθνικής Ελλάδας δεν ήταν καλή, ενώ δεν αποτελεί δικαιολογία το ότι ο Γκουστάβο Πογέτ είχε αρκετές απουσίες και ήθελε να δει νέους παίκτες και να κάνει δοκιμές.

Τα 4/5 της άμυνας είχαν αλλάξει, απόντων των Βλαχοδήμου, Μπάλντοκ, Τσιμίκα και Μαυροπάνου. Από τους θεωρούμενους ως βασικούς υπήρχε μόνο ο Χατζηδιάκος, που ξεκίνησε στο πλευρό του Τζαβέλλα στο κέντρο της άμυνας, ενώ τερματοφύλακας ήταν ο επανακάμψας Πασχαλάκης, με μπακ τους Ρότα (δεξιά) και Γιαννούλη (αριστερά) και φουνταριστός ο Ιωαννίδης.

Η ελληνική ομάδα δεν είχε καλή παρουσία από την αρχή του αγώνα, αλλά κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με ωραίο γκολ του Τάσου Μπακασέτα στο 38ο λεπτό, όταν ο αρχηγός της Εθνικής δέχθηκε την πάσα του Πέλκα και «εκτέλεσε» με το αριστερό για το 0-1.

Νωρίτερα η εστία του Πασχαλάκη είχε απειληθεί δύο φορές. Στο 10΄ και στη σέντρα-σουτ του Τζ. Μπονγκ ο Ντεγκαμπριέλε δεν κατάφερε από κοντά να μπει στην πορεία της μπάλας, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ένα πολύ καλό σουτ του Τεούμα πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι.

Στο 44ο λεπτό ο Χατζηγιοβάννης έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα του Μπονέλο, αλλά το γκολ δε μέτρησε γιατί ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ. Η Μάλτα ισοφάρισε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Γκιγιαμέρ να βγάζει την κάθετη στον Ντεγκαμπριέλε, η άμυνα αδράνησε και ο παίκτης των γηπεδούχων νίκησε τον Πασχαλάκη στο 54΄.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που συνέχιζε να είναι αγωνιστικά άκεφος, χωρίς ιδέες και συνοχή, η Μάλτα έφτασε εν τέλει στην ανατροπή με πέναλτι του Τεουμά στο 67΄, το οποίο είχε καταλογιστεί δύο λεπτά νωρίτερα σε χέρι του Μπουχαλάκη ύστερα από σουτ του Μπονγκ.

Στο 77ο λεπτό ο πάγκος της Εθνικής διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον Λουξεμβούργιο διαιτητή για πέναλτι (χέρι) ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, με αποτέλεσμα να δει κόκκινη κάρτα ο Μπάρκας που ήταν στον πάγκο (!) και κίτρινες ο Πογέτ και ο Φύσσας, κι όλα αυτά σε φιλικό αγώνα...

Στο 82΄ ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Μπονέλο έχασε την μπάλα αλλά δεν βρέθηκε παίκτης της Εθνικής να τη σπρώξει στα δίχτυα του. Τελικά τη λύση έδωσε ο Φούντας, από τους λίγους παίκτες της Εθνικής που επέδειξαν διάθεση και είχαν ουσιαστική προσφορά, κι ας είχε μπει αλλαγή στο 68΄.

Αφού στο 84΄ ο Έλληνας επιθετικός ανάγκασε τον Μπονέλο σε εντυπωσιακή επέμβαση, στο 88΄ έγραψε το 2-2 με νέο σουτ «οβίδα» και στις καθυστερήσεις (90΄+1) ανάγκασε τον Μαλτέζο τερματοφύλακα σε νέα μεγάλη απόκρουση!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέν Ντουριέ (Λουξεμβούργο)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καμενζούλι, Πέπε, Π. Μπονγκ - Σιώπης, Μάνταλος, Κουλιεράκης

ΜΑΛΤΑ (Γκίλμπερτ Άγκιους): Μπονέλο, Σ. Μποργκ, Πέπε, Τζ. Μποργκ (89΄ Μίκαλεφ), Τζ. Μπονγκ (52΄ Κορμπαλάν), Γκιλομιέρ, Τέουμα, Καμενζούλι, Ντίμεχ (80΄ Τζονς), Π. Μπονγκ (80΄ Κρίστενσεν), Ντεγκαμπριέλε (80΄ Σαταριάνο).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Πασχαλάκης, Ρότα, Γιαννούλης (80΄ Κυριακόπουλος), Χατζηδιάκος, Τζαβέλλας (46΄ Κουλιεράκης), Σιώπης (80΄ Αλεξανδρόπουλος), Μπακασέτας (46΄ Μπουχαλάκης), Μάνταλος, Χατζηγιοβάννης, Ιωαννίδης (69΄ Δουβίκας), Πέλκας (68΄ Φούντας).

