Τροχαίο - Κηφισός: Κυκλοφοριακό “έμφραγμα” μετά από καραμπόλα

Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός μετά από καραμπόλα επτά αυτοκινήτων. Στο σημείο ΕΚΑΒ και ΕΛΑΣ.

Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς τον Πειραιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο.

Αυτή τη στιγμή είναι κλειστές οι δύο μεσαίες λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς το σημείο της σύγκρουσης.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο βρίσκεται ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας σε τυχόν τραυματίες.

