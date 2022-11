Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε “ρημάξει” Αχαΐα και Ηλεία

Η συμμορία «χτυπούσε» σε σπίτια, αγροικίες και αποθήκες και στη συνέχεια μετέφερε τα κλοπιμαία σε μάντρα ανακύκλωσης.

Στη εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε κλοπές σε Αχαΐα και Ηλεία προχώρησαν σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας.

Σε αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων είναι ρομά και ιδιοκτήτης μάντρας ανακύκλωσης.

Η συμμορία «χτυπούσε» σε σπίτια, αγροικίες και αποθήκες και στη συνέχεια μετέφερε τα κλοπιμαία στη μάντρα ανακύκλωσης. Το κέρδος από την παράνομη δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές.

