Μουντιάλ 2022: Το Κατάρ απαγόρευσε το αλκοόλ στα γήπεδα

Τι προβλέπουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τους επισκέπτες στο Κατάρ και το ενδεχόμενο να μεταφέρουν αλκοόλ στις αποσεκυές τους. Όλη η χώρα έχει μόνο ένα κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών.

Η οργανωτική επιτροπή του Μουντιάλ στο Κατάρ αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα πως δεν θα πωλείται αλκοόλ, με τις πωλήσεις μπύρας στην περίμετρο των σταδίων να επιτρέπονται μόνο έως τρεις ώρες πριν την έναρξη των αγώνων και μια ώρα μετά την ολοκλήρωση τους.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε μουσουλμανική χώρα με αυστηρούς ελέγχους στο αλκοόλ, παρουσιάζοντας μοναδικές προκλήσεις για τους διοργανωτές μιας εκδήλωσης που συχνά συνδέεται με τους λάτρεις της μπύρας και χορηγείται από παγκόσμιες μάρκες αλκοολούχων ποτών.

Επιπλέον απαγορεύεται στους επισκέπτες να μεταφέρουν αλκοόλ στο Κατάρ, ακόμη κι από τα αφορολόγητα του αεροδρομίου, ενώ οι φίλαθλοι δεν μπορούν να ψωνίσουν αλκοολούχα ποτά ούτε στο μοναδικό κατάστημα ποτών της χώρας, στα περίχωρα της Ντόχα, όπου ξένοι κάτοικοι με άδειες μπορούν να αγοράσουν για οικιακή κατανάλωση.

