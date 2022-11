Αθλητικά

Mundo Deportivo: Ο Ολυμπιακός κουράστηκε με τον Μαρσέλο, θα φύγει από την πίσω πόρτα

Το δημοσίευμα της αθλητικής ιστοσελίδας για το μέλλον του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό.

«Ο Ολυμπιακός κουράστηκε με τον Μαρσέλο». Είναι ο τίτλος στο βασικό θέμα της ιστοσελίδας της εφημερίδας της Βαρκελώνης, Mundo Deportivo, που αναφέρει ότι φτάνει στο τέλος η διαδρομή του Βραζιλιάνου στον περσινό πρωταθλητή Ελλάδας.

«Η περιπέτεια του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, στην Ελλάδα μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της. Έφτασε τον Σεπτέμβριο μετά το τέλος του συμβολαίου του με τους Μαδριλένους. Έχει παίξει μόλις πέντε παιχνίδια από την άφιξή του (κανένα ως βασικός) και δεν τον υπολογίζει ο Μίτσελ, ο οποίος μάλιστα τον απέκλεισε στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ», αναφέρει.

«Στην Ελλάδα λένε ότι αυτή η μικρή συμμετοχή και η κακή απόδοση του πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης οφείλεται στην κακή φυσική του κατάσταση, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι υπέρβαρος. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ δυσαρεστημένοι για τη φυσική κατάσταση του Βραζιλιάνου, ο οποίος έφτασε ως σταρ και καθώς συνεχίζει έτσι, θα φύγει από την πίσω πόρτα.

Δεν είναι όμως η μόνη μεταγραφή που δεν πείθει στην Ελλάδα. Ούτε ο Σιμέ Βρσάλικο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Ο Κροάτης αμυντικός, πρώην της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ίντερ, μεταξύ άλλων, συνεχίζει να υποφέρει από μεγάλη ασυνέπεια λόγω τραυματισμών. Τα σωματικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι μεγάλο πρόβλημα για τον αμυντικό και δεν έχουν υποχωρήσει στην Ελλάδα. Έχει καταφέρει να παίξει μόνο 3 παιχνίδια και ούτε αυτός πείθει τον Μίτσελ».

