Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Ο Μπακαμπού “έφτιαξε” το ντεμπούτο του Μίτσελ

Με πρωταγωνιστή τον Μπακαμπού, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο, στην επιστροφή του Μίτσελ στον πάγκο των Πειραιωτών μετά από 7,5 χρόνια.



Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Σεντρίκ Μπακαμπού, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην επιστροφή του Μίτσελ στον πάγκο των Πειραιωτών μετά από 7,5 χρόνια. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός ξεκίνησε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα και πέτυχε και τα δύο γκολ των «ερυθρολεύκων», στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με πέναλτι (νωρίτερα οι πρωταθλητές είχαν χάσει πέναλτι με τον Ελ Αραμπί) και στο 68΄ με σουτ. Ο Μαρσέλο, που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή, έμεινε τελικά στον πάγκο (όπως και ο Πασχαλάκης), παρά τη... λαϊκή απαίτηση να μπει στο ματς, έστω και στα τελευταία λεπτά, ενώ αντίθετα, την παρθενική του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα έκανε ο Σαμασέκου.

Ο Μίτσελ επέλεξε στο ντεμπούτο του να παρατάξει την ομάδα του με 4-4-2, με τους Ελ Αραμπί και Μπακαμπού ως επιθετικό δίδυμο. Η έκπληξη του Ισπανού τεχνικού ήταν η χρησιμοποίηση του Βρουσάι ως δεξιού χαφ, με τον Μπιέλ να μένει στον πάγκο, ενώ τη θέση του τραυματία Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια πήρε ο Τζολάκης.

Οι πρώτες ευκαιρίες του Ολυμπιακού προήλθαν από δύο στατικές φάσεις και ισάριθμες κεφαλιές του Σισέ, την πρώτη εκ των οποίων (5΄) μπλόκαρε ο Γιαννιώτης, ενώ η δεύτερη (13΄) δεν βρήκε στόχο. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη φάση καταγράφηκε στο 30΄, με σέντρα του Ρέαμπτσουκ, κεφαλιά του Μπακαμπού και σπουδαία απόκρουση του Γιαννιώτη, ο οποίος έμελλε λίγο αργότερα (38΄) να αποκρούσει και το πέναλτι του Ελ Αραμπί. Η «εσχάτη των ποινών» υποδείχθηκε μετά από εξέταση του βίντεο από τον διαιτητή Τζοβάρα, ο οποίος καταλόγισε χέρι του Ροτάριου σε σέντρα του Μασούρα.

Το σοκ του χαμένου πέναλτι δεν πτόησε τους «ερυθρόλευκους», που συνέχισαν να πιέζουν και δικαιώθηκαν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν κέρδισαν δεύτερο πέναλτι, σε ανατροπή του Μπακαμπού από τον Κιβρακίδη. Ο Κονγκολέζος επιθετικός ανέλαβε και την εκτέλεση και αυτή τη φορά ο Γιαννιώτης δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Το β΄ μέρος ξεκίνησε με τον Μίτσελ να αλλάζει τον σχηματισμό σε 4-2-3-1, με τον Βαλμπουενά να παίρνει τη θέση του Ελ Αραμπί, αλλά χρειάστηκε μία σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη, σε κεφαλιά του Φριντζόνσον, για να κρατήσει ο Ολυμπιακός το προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δική τους στιγμή στο 57΄, όταν ο Χουάνγκ βρήκε πολύ ωραία τον Μπακαμπού, αυτός όμως κλείστηκε και το πλασέ του εξουδετερώθηκε από τον Γιαννιώτη. Ο 31χρονος φορ, όμως, είπε την... τελευταία λέξη στο 68΄, όταν αξιοποίησε την κάθετη μπαλιά του Βαλμπουενά και πέτυχε το 2-0, όμως στη φάση αυτή τραυματίστηκε και λίγο αργότερα αποχώρησε.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε... στον Μαρσέλο. Ο Μίτσελ τον σήκωσε για προθέρμανση, αλλά τελικά δεν τον έβαλε ποτέ στο παιχνίδι, παρά τις εκκλήσεις του κόσμου. Αντί του Βραζιλιάνου, ντεμπούτο έκανε στα τελευταία λεπτά ο Σαμασέκου, που αντικατέστησε τον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ. Στο 90΄ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το τρίτο γκολ με τον Γκάρι Ροντρίγκες, όμως ο Χατζηισαϊας έσωσε πάνω στη γραμμή.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Τζολάκης, Βρσάλικο, Εμβιλά, Ελ Αραμπί (46΄ Βαλμπουενά), Παπασταθόπουλος, Βρουσάι (63΄ Αγκ. Καμαρά), Μασούρας (62΄ Γκ. Ροντρίγκες), Ιν-Μπέομ Χουάνγκ (90΄ Σαμασέκου), Ρέαμπτσουκ, Σισέ, Μπακαμπού (72΄ Αμπ. Καμαρά)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κιβρακίδης, Χατζηισαϊας, Σουάρεθ (81΄ Μαυρομμάτης), Γκονζάλες (81΄ Ερλινγκμαρκ), Κουέν, Φριντζόνσον (82΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ, Ροτάριου (70΄ Μουνίθ), Κιάρτανσον

