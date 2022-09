Αθλητικά

Ολυμπιακός: Οι “πονοκέφαλοι” για τους τραυματίες και το σενάριο Μαξίμοβιτς

Νέοι "πονοκέφαλοι" Μίτσελ ενόψει Ατρόμητου. Το ιταλικό σενάριο για τον Σέρβο Νίκολα Μαξίμοβιτς.

Νέοι «πονοκέφαλοι» για τον Μίτσελ ενόψει του κυριακάτικου (2/10, 16:00) αγώνα με τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Super League, καθώς στην προπόνηση της Τετάρτης (28/9) τραυματίστηκε και ο Ουσεϊνού Μπα.

Ο Σενεγαλέζος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις το πρωί της Πέμπτης (29/9) για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, ωστόσο, είναι μηδενικές οι πιθανότητες να προλάβει το ματς με τους Περιστεριώτες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τον Ισπανό τεχνικό, δεδομένου ότι έχει τεθεί νοκ-άουτ για δύο εβδομάδες και ο Παναγιώτης Ρέτσος και πλέον οι διαθέσιμες επιλογές για το κέντρο της άμυνας είναι μόνο οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Πάπε Αμπού Σισέ κι ως «υπηρεσιακός» ο Γιάν Εμβιλά.

Την ίδια ώρα, τα ιταλικά ΜΜΕ έφεραν στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, το όνομα του διεθνούς Σέρβου κεντρικού αμυντικού, Νίκολα Μαξίμοβιτς ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Τζένοα.

Ο 30χρονος στόπερ αποχώρησε από τον σύλλογο της Γένοβας μετά τον υποβιβασμό του στη Serie B και έχει προταθεί στους Πειραιώτες, όπως ανέφερε σε δημοσίευμά του το «Tuttomercatoweb».

Ο Μαξίμοβιτς πέρσι έπαιξε σε 14 ματς στη Τζένοα, ωστόσο έγραψε μία σημαντική πορεία στα ιταλικά γήπεδα, κυρίως με τη φανέλα της Νάπολι στην οποία έπαιξε σε 99 ματς. Έχει αγωνιστεί ακόμα στην Τορίνο, την Σπαρτάκ Μόσχας, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Σλόμποντα Ούζιτσε, μετρώντας συνολικά 302 συμμετοχές με 6 γκολ και 12 ασίστ.

