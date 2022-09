Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μίτσελ: Η παρουσίαση του νέου προπονητή και οι πρώτες δηλώσεις (βίντεο)

Εποχή Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Τι είπε ο Ισπανός προπονητής στην επίσημη παρουσίασή του.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον Μίτσελ στους εκπροσώπους του Τύπου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, να κάνει μία αναδρομή στην πρώτη θητεία του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» υπενθυμίζοντας τις μεγάλες εμφανίσεις τότε απέναντι σε ομάδες που είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας και Ιταλίας, αλλά και απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ικανότητα του Μίτσελ να βελτιώνει την ψυχολογία των παικτών. «Μας γνωρίζει καλά, γνωρίζει πολλούς ανθρώπους που είναι μαζί μας αυτά τα χρόνια. Όταν σταματήσαμε τη συνεργασία μας ο καθένας ήθελε το καλό του άλλου,» πρόσθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και όταν ο Μίτσελ πήρε τον λόγο... είπε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σταματήσουμε να μιλάμε και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά». Ο Μίτσελ αποκάλυψε εν συνεχεία πως «έχω ζητήσει από τον πρόεδρο και τους συνεργάτες να μην έχουμε περισσότερους από 24 παίκτες, συν τους τερματοφύλακες. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο αυτό που εχω ζητήσει, αλλά ξέρω ότι θα γίνει».

Αναλυτικά η παρουσίαση του Μίτσελ από τον Ολυμπιακό:

O Βαγγέλης Μαρινάκης είπε αρχικά: «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση του Μίτσελ. Ο Μίτσελ δεν χρειάζεται συστάσεις. Τον γνωρίζουμε όλοι. Από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και από τη θητεία του ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής. Με τον Μίτσελ ζήσαμε ωραίες στιγμές. Ανεπανάληπτες ευρωπαϊκές βραδιές. Με έναν Ολυμπιακό να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και να κοιτάει στα μάτια τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης... πρωταθλήτριες Ισπανίας και Ιταλίας. Ακόμη και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τους κοιτάξαμε στα μάτια και παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Το είχαμε ευχαριστηθεί όλοι μας. Αυτό που κατάφερε ήταν η ψυχολογία των παικτών να είναι η κατάλληλη για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ομάδες και να τις νικήσουν. Επίσης μας γνωρίζει καλά, γνωρίζει πολλούς ανθρώπους που είναι μαζί μας αυτά τα χρόνια. Όταν σταματήσαμε τη συνεργασία μας ο καθένας ήθελε το καλό του άλλου».

Εν συνεχεία, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού εξήγησε: «Δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής. Αυτό που χρειάζεται είναι πολύ δουλειά. Συγκέντρωση και καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο. Εχουμε διαβάσει πολλά. Για έναν κακό Ολυμπιακό, που δεν τα πήγε καλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτός ο κακός Ολυμπιακός, με παίκτες που δεν έπιασαν την απόδοση που θα έπρεπε. Εχει ισοφαριστεί ή έχουμε δεχθεί γκολ που άλλαξε και το αποτέλεσμα, πέντε φορές στην Ευρώπη στα στις καθυστερήσεις. Δεν είναι καλό. Δεν είναι σύμπτωση. Αλλά θα μπορούσε με την ίδια απόδοση να είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα χάσαμε επτά βαθμούς. Σύμφωνα με τα νούμερα και τα νούμερα ποτέ δεν λένε ψέματα. Σύμφωνα με την απόδοση του Ολυμπιακού και τα στατιστικά απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, θα έπρεπε να είχαμε νικήσει. Το ίδιο και με τον Βόλο. Είχαμε δοκάρια και ευκαιρίες. Ακόμη και με τον Αρη, εάν δεν είχαμε λάθη από τον μπακ και τον τερματοφύλακα, θα νικούσαμε. Αυτός ο κακός Ολυμπιακός τυχαία έχει χάσει τους 7 βαθμούς. Στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια θα μπορούσε κάλλιστα να είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και με σκληρή δουλειά θα είμαστε πάλι νικητές».

Πριν πάρει τον λόγο ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε και τον νέο τεχνικό διευθυντή των «ερυθρόλευκων» Ζοσέ Ανιγκό λέγοντας αναφερόμενος και στον γενικό αρχηγό του Ολυμπιακού Αβραάμ Παπαδόπουλο: «Είμαστε μια δυνατή ομάδα, τους εμπιστεύομαι και τους γνωρίζει πολύ καλά και ο Μίτσελ».

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με τις μεταγραφές των Μαρσέλο και Χάμες Ροντρίγκες και είπε: «Για εμάς με την εμπειρία που έχουμε και τις επαφές που έχουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πείσουμε μεγάλους παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα και να παίξουν στον Ολυμπιακό. «Συνεχίζουμε και να αξιοποιούμε αυτές τις επαφές, καθώς επίσης αυτό που έχει βοηθήσει πολύ είναι και η ενασχόλησή μας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Είναι κάτι που βοηθάει τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι αυτό δουλεύει υπέρ του Ολυμπιακού. Σημασία έχει ότι όταν μπορείς να μιλάς με διάφορους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, σίγουρα κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη στην Ελλάδα».

Στην αρχική ομιλία του, ο Μίτσελ αρκέστηκε να πει: «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σταματήσουμε να μιλάμε και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά». Στις ερωτήσεις εν συνεχεία των εκπροσώπων του Τύπου ο Ισπανός προπονητής τόνισε αρχικά για το πως έγιναν οι επαφές για να επιστρέψει στην ομάδα του Πειραιά: «Οι επαφές ήταν πολύ γρήγορες. Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα το βράδυ της Κυριακής. Ο άνθρωπος που μου τηλεφώνησε βρίσκεται εδώ μαζί μας. Η απάντηση ήταν άμεση. Τι ώρα και πότε; Αυτό σας το λέω για να σας πω πόσο μεγάλη επιθυμία και πρόθεση υπήρχε για να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Το περίμενα. Οσον αφορά στους παίκτες, ο αριθμός είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα μειονέκτημα και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Γι’ αυτό έχω ζητήσει από τον πρόεδρο και τους συνεργάτες να μην έχουμε περισσότερους από 24 παίκτες, συν τους τερματοφύλακες. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο αυτό που εχω ζητήσει, αλλά ξέρω ότι θα γίνει».

Ο Μίτσελ συνέχισε: «Ξέρω ότι περνάμε μια δύσκολη φάση, αλλά ξέρω ότι έχουμε τις ικανότητες για να την ξεπεράσουμε. Έχουμε την πρόθεση να ηρεμίσουμε τα πράγματα όσον αφορά στη νευρικότητα που υπάρχει. Ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες. Ειμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε καλά τους παίκτες που έχουμε και ξέρουμε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την ποιότητά μας σε καλή απόδοση. Εχουμε κάτι που οι άλλοι δεν το έχουν, τη συνεχή και αδιαπραγμάτευτη στήριξη των οπαδών μας. Θέλουν βλέπουν την ομάδα να είναι καλά».

Ως προς το τι θέλει ν' αλλάξει πρώτα, ο Μίτσελ εξήγησε: «Αυτό που θέλω να αλλάξω είναι να ανεβάσω την αυτοπεποίθηση των παικτών μας που έχει χαθεί μετά τα άσχημα αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο... οι νίκες. Για να τις πετύχεις πρέπει να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές και αυτό το έχουμε. Εάν χτίσουν αυτοπεποίθηση και πιστέψουν στις δυνατότητές τους, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν χρειάζεται ν α πιστέψουν στον προπονητή, αλλά στον εαυτό τους».

Για την πρώτη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε: «Πραγματικά, μου έχει μείνει αξέχαστο το πέρασμα από τον Ολυμπιακό. Ένιωσα ένας από εσάς γι’ αυτό και συνέχισα να την παρακολουθώ και να την αγαπάω. Υπήρχε ψυχολογία και πολύ καλό κλίμα και είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε ξανά. Θα είμαστε όπως την πρώτη χρονιά».

Για τον Μαρσέλο, ο Μίτσελ επισήμανε: «Εδώ και 24 ώρες που είμαι στην Ελλάδα όλοι μου μιλάνε για τον Μαρσέλο. Πόσο σπουδαίος παίκτης είναι και πόσο ταπεινός. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας οποιουδήποτε παίκτη που έχει θριαμβεύσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι εκπληκτικός για οποιοδήποτε κλαμπ και αποδυτήρια.. Σας υπόσχομαι ότι θα δείτε πολύ μεγάλες βραδιές».

