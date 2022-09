Αθλητικά

Ολυμπιακός: Φιέστα για τον Μαρσέλο στο “Γ.Καραϊσκάκης” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη σύζυγο και τα παιδιά του έφτασε στον Πειραιά ο αστέρας του Ολυμπιακού. Εκεί τον περίμεναν 20.000 φίλαθλοι και αποθεώθηκε.

Στα πρότυπα των μεγάλων ισπανικών κι αγγλικών κλαμπ, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (5/9) σε μία ολόλαμπρη τελετή στο «Γ. Καραϊσκάκης», το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό αστέρι που έχει πατήσει το πόδι του στα ελληνικά γήπεδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τον Βραζιλιάνο πρώην αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο.

Ο 34χρονος άσος έφτασε στην Ελλάδα στις 18:20 με ιδιωτικό τζετ, με τον Κριστιάν Καρεμπέ να τον υποδέχεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και να αναχωρούν μαζί για το φαληρικό γήπεδο, όπου ο κόσμος του Ολυμπιακού δημιούργησε μία καταπληκτική ατμόσφαιρα από πολύ νωρίς.

Περίπου 20.000 φίλοι των «ερυθρόλευκων» κατέκλυσαν τις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για να δουν και να αποθεώσουν τον Μαρσέλο, τον οποίο συνόδευε η σύζυγός του και οι δύο γιοι του Έντσο και Λίαμ.

Ο Μαρσέλο πήγε πρώτα στα αποδυτήρια του νέου ποδοσφαιρικού «σπιτιού» του, όπου τον περίμενε ήδη η φανέλα με το αγαπημένο του «12» που φορούσε στη Ρεάλ Μαδρίτης και η θέση του με το όνομά του και τον αριθμό του.

Εκεί γνωρίστηκε με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνο Καραπαπά, την ώρα που στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης» είχε στηθεί ένας φαντασμαγορικός «διάδρομος» από τα τρόπαια του συλλόγου, προκειμένου να «υποδεχθούν» τον πεντάκις πρωταθλητή Ευρώπης με τη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγο μετά τις 20:30 ο Μαρσέλο συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, παρουσία του Καρεμπέ, ενώ την ίδια ώρα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ «έπαιζε» στα matrix του γηπέδου ένα βίντεο από τις μεγαλύτερες στιγμές του Βραζιλιάνου άσου.

Στις 20:46 ο Κριστιάν Καρεμπέ μπήκε στο γήπεδο, πήρε το μικρόφωνο και φώναξε προς την εξέδρα «είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό» προκαλώντας παραλήρημα στην εξέδρα, που άρχισε να τραγουδάει το σχετικό σύνθημα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ κάλεσε στη συνέχεια κοντά του τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μαρσέλο, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με δεκάδες βεγγαλικά.

«Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν αληθινό θρύλο, τον Μαρσέλο. Του εύχομαι να μείνει μαζί μας για πολλά χρόνια και να πανηγυρίσουμε πολλές μεγάλες στιγμές» ήταν το μήνυμα του κ. Μαρινάκη, ο οποίος στη συνέχεια του έκανε την πρώτη... πάσα.

«Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος, ικανοποιημένος. Κι η οικογένειά μου επίσης. Ελπίζω να βρίσκομαι εδώ και να βοηθήσω την ομάδα με μεγάλη αφοσίωση. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ σε όσους ήρθατε. Πάμε Ολυμπιακέ», τόνισε απ’ την πλευρά του ο 34χρονος σούπερ σταρ, με την τελευταία ατάκα να τη φωνάζει στα ελληνικά.

Ακολούθως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε το λόγο λέγοντάς του «Μαρσέλο καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού» και του έδωσε τη φανέλα με το «12», με το γήπεδο να παίρνει εκ νέου «φωτιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: τα σενάρια για τα μέτρα στήριξης (βίντεο)

Καταγγελία: Έδειραν μάνα και γιό, μετά από παρατήρηση για αδέσποτα σκυλιά

ΕΟΔΥ για γρίπη: Πενταπλάσια κρούσματα το καλοκαίρι - Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν