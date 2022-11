Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Το ΥΠΟΙΚ παίρνει πίσω τις χρηματοδοτήσεις

Με απόφαση Σταϊκούρα το ΥΠΟΙΚ παίρνει πίσω τις ενισχύσεις που έχει δώσει στον οργανισμό. Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.



Το υπουργείο Οικονομικών παίρνει πίσω τις οικονομικές ενισχύσεις προς την "Κιβωτό του Κόσμου" μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση σχετικά με τις καταγγελίες που διερευνώνται ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε δηλώσεις του στο Mega.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών σχετική απόφαση υπέγραψε χθες. "Οι καταγγελίες είναι πράγματι συγκλονιστικές και χρειάζονται διερεύνηση. Ως υπουργείο ενισχύσαμε πρόσφατα πολλές από αυτές τις δομές για να ενισχύσουμε, σε τελική ανάλυση, τα παιδιά" ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ακύρωσε την παραχώρηση ακινήτου του ΕΦΚΑ στην Κιβωτό του Κόσμου.

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον "Εξορθολογισμό ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις", στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, απέσυρε το άρθρο 32 του νομοσχεδίου που αφορά τη μεταβίβαση ακινήτου του ΕΦΚΑ προς την "Κιβωτό του Κόσμου" μέχρι -όπως είπε- να διαλευκανθεί η υπόθεση των καταγγελιών που έχουν υπάρξει.

