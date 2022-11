Κοινωνία

Φυλάκιση σε Γερμανούς στρατιωτικούς που κατέβασαν την ελληνική σημαια

Οι δύο καταδικασμένοι στρατιωτικοί, μετά την υποστολή της ελληνικής σημαίας, είχαν υψώσει την γερμανική.

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 10 μηνών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν σήμερα στα Χανιά, δύο Γερμανοί στρατιωτικοί που τον Απρίλιο του 2019 είχαν κατεβάσει την ελληνική σημαία και είχαν ανεβάσει στην θέση της την γερμανική, σε περιοχή του Σταυρού.

Οι δυο Γερμανοί, είχαν καταδικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία και έχουν αποπεμφθεί από την υπηρεσία τους ενώ η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Το δικαστήριο επέβαλε στον έναν εξ αυτών, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή και στον δεύτερο διατήρησε την ποινή των 10 μηνών, όπως πρωτόδικα.

Όπως είχαν υποστηρίξει τότε κατά την διάρκεια της απολογίας τους, πάνω στον ενθουσιασμό τους που είχαν φθάσει στη κορυφή του σημείου κατέβασαν την ελληνική σημαία και ανέβασαν την γερμανική, χωρίς όμως όπως είπαν να επιδιώκουν με την πράξη τους αυτή να προσβάλουν ή να βεβηλώσουν το ελληνικό σύμβολο και δήλωσαν μετανιωμένοι.

Πηγή: zarpanews.gr

