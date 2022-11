Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο

Ιδιαίτερα αισθητός στην Κρήτη, στην Ρόδο και άλλα Δωδεκάνησα έγινε ο νυχτερινός σεισμός, που είχε μεγάλη διάρκεια. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο βορειανατολικά της Κρήτης και ανοιχτά της Κάσου, σημειώθηκε στις 01:25 την νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές και εκτός Ελλάδας!

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 63 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 46,9 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός ήταν μεγάλης χρονικής διάρκειας και έντασης κάνοντας τους κατοίκους των περιοχών στα ανατολικά μέρη της Κρήτης να πεταχτούν έντρομοι από τα σπιτια τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα πρώτα δευτερόλεπτα υπολόγισε τον σεισμό στα 5,7 Ρίχτερ, διορθώνοντας μετά στα 5,5 Ρίχτερ

Υπάρχουν και αναφορές πως η δόνηση έγινε αισθητή σε νησιά των Κυκλάδων, Στα Δωδεκάνησα και στην Τουρκία, ακόμα και στην Αίγυπτο.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανάρτησε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

!??TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#σεισμός) M6.0 occurred 60 km NE of #Siteia (#Greece) 20 min ago (local time 01:25:00). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below?? pic.twitter.com/sXIFV6nBL1