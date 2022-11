Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ζάκυνθο (εικόνες)

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, προκαλώντας ζημιές.

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα από την Κυλλήνη και είχε εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων.

Από την δόνηση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην τοιχοποιία στο μετόχι του Αγίου Διονυσίου στην περιοχή Παναγούλα στη πόλη την Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υπέστη σοβαρές ζημιές ο εξωτερικός τοίχος στην πλευρά του δρόμου, καθώς έχει καταρρεύσει μεγάλο τμήμα του.

Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ζακύνθου απέκλεισε το σημείο υπό το φόβο νέων σεισμικών δονήσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς περαστικών.

