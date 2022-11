Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αποχώρηση - βόμβα του πορτογάλου σταρ.



Μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον Πιρς Μόργκαν, ο CR7 αποτελεί επισήμως παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Ο Πορτογάλος παραχώρησε μια μακροσκελή συνέντευξη στην αγγλική τηλεόραση πιέζοντας επί της ουσίας να αποχωρήσει από το κλαμπ, κάτι που ανακοινώθηκε περίπου δύο 24ωρα πριν την πρώτη του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Γεμάτη «μπιχτές» η σύντομη ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε την πλήρη στήριξή της στο πρόσωπο του Έρικ τεν Χαχ, χωρίς να παραλείψει να ευχηθεί τα καλύτερα στην οικογένεια του CR7, ο οποίος αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες και τα παιδιά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κόκκινων διαβόλων»:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από κοινή απόφαση.

Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τρομερή συνεισφορά του μετά από δύο χρόνια στο Ολντ Τράφορντ, έχοντας σκοράρει 145 φορές σε 346 εμφανίσεις, και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του τα καλύτερα για το μέλλον.

Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τις οδηγίες του Έρικ τεν Χαχ και να δουλεύουν μαζί για να μεταφέρουν την επιτυχία στο γρασίδι».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία







Πλέον ο Κριστιάνο είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποιον σύλλογο επιθυμεί, έχοντας... κλείσει το μάτι στην πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ, Άρσεναλ.