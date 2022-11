Πολιτισμός

Λάμπρος Μαργαρίτης: Το ύστατο χαίρε στον καθηγητή της Νομικής του ΑΠΘ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση στην κηδεία του ομότιμου καθηγητη της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Λάμπρου Μαργαρίτη. Το έργο του και η παρακαταθήκη του.

Το ύστατο χαίρε στον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Λάμπρο Μαργαρίτη, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, απηύθυναν το μεσημέρι στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο νομικός κόσμος, φοιτητές-σπουδαστές του, φίλοι και οι οικείοι του, εκφράζοντας την αγάπη, την ευγνωμοσύνη, τις ευχαριστίες σε μια χαρισματική προσωπικότητα της νομικής επιστήμης .

Τον εκλιπόντα «δάσκαλο» και καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δικαστών, αποχαιρέτησαν με ολιγόλεπτους επικήδειους που τόνισαν το σπουδαίο όσο και πλούσιο επιστημονικό του έργο αλλά και την ξεχωριστή ανθρώπινη παρουσία του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, συνάδελφοί του πανεπιστημιακοί, εισαγγελικοί λειτουργοί, δικηγόροι, κ.ά.

Για έναν «άοκνο υπηρέτη» της νομικής επιστήμης που συνέδεσε το όνομά του με μία δική του σχολή νομικής σκέψης, αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία, μίλησε στον αποχαιρετιστήριο λόγο του ο κ. Τσιάρας. Στάθηκε δε, στην ουσιαστική προσφορά του στις αλλαγές της ποινικής νομοθεσίας ως επικεφαλής νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. «Ήμασταν τυχεροί όσοι είπαμε "να ρωτήσουμε τον Μαργαρίτη" σε κάθε προβληματισμό νομολογιακό που προέκυπτε», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε πως «είναι περήφανοι οι χιλιάδες δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα που διδάχθηκαν και εμπνεύστηκαν από τον σπουδαίο καθηγητή».

Εκ μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ τον αποχαιρετιστήριο λόγο απηύθυνε ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο οποίος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «πρότυπο πανεπιστημιακού και νομικού», «ανεπιτήδευτο επιστήμονα που τον ένοιαζε μόνο η ουσία και δεν συμβιβαζόταν με τίποτα λιγότερο από το τέλειο». «Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ είναι υπερήφανη που σε καμάρωσε στους κόλπους της» πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης και οι πρώην υπουργοί Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και Χάρης Καστανίδης (εκφώνησε και επικήδειο λόγο). Η ταφή έγινε στα Κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη.

Ποιος ήταν ο Λάμπρος Μαργαρίτης

Ο Λάμπρος Μαργαρίτης γεννήθηκε το 1954 στα Βραγκιανά Καρδίτσας και μετά την ολοκλήρωση της μέσης εκπαίδευσης εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου συνέχισε της μεταπτυχιακές του σπουδές στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Η υπηρεσιακή του εξέλιξη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ ξεκίνησε το 1980 ως επιστημονικός συνεργάτης και μετέπειτα ως διδάκτορας και επιμελητής.

Το 1982 άρχισε να διδάσκει ως λέκτορας και από το 1991 κατείχε τη θέση του καθηγητή. Πριν από λίγο καιρό του απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή, διατηρώντας τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών τμημάτων της Νομικής Σχολής.

Δίδασκε επί σειρά ετών στην Εθνική Σχολή Δικαστών και υπήρξε επικεφαλής της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Σύνταξης του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα.

Αφήνει πλούσια επιστημονική παραγωγή και λαμπρό συγγραφικό έργο (μονογραφίες, αυτοτελείς μελέτες, νομικά κείμενα ευρύτερου ποινικού περιεχομένου – απόψεις, συλλογές νόμων, παρατηρήσεις στη νομολογία κ.ά.). Μεταξύ άλλων, ήταν διευθυντής σύνταξης του νομικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη».

Ο Λάμπρος Μαργαρίτης ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί, τον Δημήτρη, που είναι δικηγόρος.

Φωτογραφίες: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

FIFA World Cup Qatar 2022: Παράλληλη μετάδοση σε ΑΝΤ1 TV και ANT1+

Σχιστό: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ρευματοκλοπές και αυθαίρετα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα από 112