Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Τίμησαν τον Μαραντόνα στην επέτειο του θανάτου του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φίλαθλοι και πρώην συμπαίκτες του θρύλου των γηπέδων τίμησαν τη μνήμη του μαζί με τον πρόεδρο της FIFA.

Πρώην συμπαίκτες του Ντιέγκο Μαραντόνα, οι οποίοι βρίσκονται στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συναντήθηκαν σήμερα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον διάσημο Αργεντινό, στη δεύτερη επέτειο από τον θάνατό του.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, μετά από χρόνια μάχη με την κατάχρηση ναρκωτικών και το αλκοόλ.

Παρά το θάνατο του, οι φίλαθλοι εξακολουθούν να φορούν τη φανέλα του, να φωνάζουν το όνομά του και να αναπολούν τις μοναδικές στιγμές από το Μουντιάλ του Μεξικού το 1986.

Στο κέντρο της Ντόχα, σε μια περιοχή όπου η CONMEBOL (σ.σ. η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής) έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο για το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνον χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του Μαραντόνα, οι οποίοι μίλησαν για το μεγαλείο του εντός και εκτός γηπέδου.

«Δεν χρειάζεται μόνο να αποτίσουμε φόρο τιμής, αλλά να γιορτάσουμε τον Ντιέγκο» είπε ο Ινφαντίνο. «Θα ήθελα να υπάρχει μια μέρα για να γιορτάσουμε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο στο μέλλον».

Ο Ρικάρντο Τζιούστι, ο οποίος έπαιξε με τον Μαραντόνα στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1986 και του 1990, είπε ότι είναι αδύνατο να συγκριθεί με τον Μέσι, ο οποίος με το γκολ του στην ήττα 2-1 από τη Σαουδική Αραβία έγινε ο πρώτος Αργεντινός που σκόραρε σε τέσσερα διαφορετικά Μουντιάλ.

«Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε αν ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον» είπε ο Τζιούστι. «Είναι διαφορετικοί. Είναι και οι δύο ιδιοφυΐες. Και Αργεντινοί. Πρέπει να το απολαύσουμε».

Ο Χόρχε Μπουρουσάγκα, ο οποίος σημείωσε το γκολ της νίκης (3-2) της Αργεντινής επί της Γερμανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 μετά από πάσα του Μαραντόνα, είπε ότι η «αλμπισελέστε» δεν έχει περιθώριο για λάθη στους επόμενους αγώνες της.

«Ας ελπίσουμε ότι αύριο ο Λιονέλ (Μέσι) θα κάνει το παιχνίδι που όλοι θέλουν» είπε στο Reuters και συμπλήρωσε: «Και ο φόρος τιμής που αποτίουμε στον Ντιέγκο σήμερα, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, για κάποιον που άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους».

Ειδήσεις σήμερα:

Trannos: Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή στον τράπερ

Θάνατος μικρής Μελίνας: Ανατροπή στο Εφετείο - Άκυρη η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Τροχαίο στην Μεσογείων: Θρήνος για τον 28χρονο αρχισμηνία (εικόνες)