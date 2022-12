Κοινωνία

“Santa Run” και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Βριλήσσια

Οι ώρες που θα κλείσουν συγκεκριμένοι δρόμοι των Βριλησσίων, λόγω του “Santa Run”.

Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (4/12) στα Βριλήσσια λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Santa Run».

Συγκεκριμένα, από τις 16.30 έως τις 19.30, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και των διοργανωτών του Δήμου Βριλησσίων, κατά μήκος της Λ. Πεντέλης από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Π. Μπακογιάννη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των εξής διαδρομών:

Λ. Πεντέλης - δεξιά Δωδ/σου - αριστερά Π. Μπακογιάννη - δεξιά Λ. Πεντέλης.

Λ. Πεντέλης - αριστερά Ολύμπου - δεξιά Σαλαμίνος - δεξιά Αττικής - αριστερά Λ. Πεντέλης.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

