Παπάγου: Εμπρησμός σε αυτοκίνητο Ιταλού διπλωμάτη

Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο Ιταλού διπλωμάτη, στο σπίτι του στου Παπάγου. Τα πρώτα στοιχεία για την υπόθεση.

Σε διπλωματικό υπάλληλο της πρεσβείας της Ιταλίας , στην Αθήνα, ανήκει το αυτοκίνητο το οποίο πυρπόλησαν άγνωστοι σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Μπλέσσα 68 στου Παπάγου.

Για την επίθεση διενεργείται προανάκριση από την Κρατική Ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες προσέγγισαν τη μονοκατοικία στο γκαράζ της οποίας ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο και πυρπόλησαν το όχημα με εύφλεκτο υγρό.

Στο σημείο βρέθηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, προσανάμματα και σπίρτα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μικρές ζημιές υπέστη ακόμη ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο κοντά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση εναντίον οχήματος που ανήκει σε μέλος του διπλωματικού προσωπικού της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Απαράδεκτες και καταδικαστέες ενέργειες, όπως η ανωτέρω, δεν πρόκειται να διαταράξουν επ΄ ουδενί τις άριστες σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της εταίρου και συμμάχου Ιταλίας».

