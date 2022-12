Κοινωνία

Ληστές ηλικιωμένων: Βίντεο από την δράση τους και φωτογραφίες των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και βίντεο με την δράση δύο ανδρών, ο ένας μόλις 19 χρόνων, που επιτίθεντο σε ηλικιωμένα άτομα και τα λήστευαν.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των δύο ανδρών 19 και 47 ετών, που λήστευαν ηλικιωμένες γυναίκες σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Οι άνδρες συνελήφθησαν στις 4 Νοεμβρίου.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους πατώντας ΕΔΩ

Η Αστυνομία δημοσίευσε και ένα βίντεο που προκαλεί σοκ, με τον έναν από τους δύο να ρίχνει κάτω μια ηλικιωμένη γυναίκα ενώ τη ληστεύει και εκείνη να χτυπά με το κεφάλι στο έδαφος.

"Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου αριθμού παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τις ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319306 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας", αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Πώς δρούσαν οι ληστές

Τα θύματα των ληστών ήταν κατά βάση ηλικιωμένες γυναίκες τις οποίες λήστευαν την ώρα που μετέβαιναν είτε σε λαϊκές αγορές, είτε σε Ιερούς Ναούς.

Όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες (απουσία μαρτύρων, συνοικιακές οδοί), αφαιρούσαν με χρήση σωματικής βίας τις χρυσές αλυσίδες λαιμού με σταυρό που φορούσαν οι παθούσες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους ήταν μεθοδική και διέθεταν διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος είχε το ρόλο του «επιχειρησιακού» δράστη που θα άρπαζε με βιαιότητα τις αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τα θύματα, ενώ ο 47χρονος είχε επιφορτιστεί με το ρόλο του οδηγού του επίμαχου οχήματος, του επιτηρητή του πεδίου δράσης, ώστε να είναι έτοιμος να επέμβει και να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - Νεκρός μαθητής: οι δύο συμπτώσεις της τραγωδίας

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: η καταδίωξη, ο πυροβολισμός, τα επεισόδια και οι συλλήψεις (εικόνες)

Μυτιλήνη - δολοφονία Ερατούς: Ξέσπασε η μητέρα της όταν είδε τον δράστη - “Δολοφόνε, αυτοκτόνα”