Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 15χρονου: Το παιδί είναι φοβισμένο και δεν μπορεί να μιλήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλει η μητέρα του ανήλικου. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ψυχολόγος που συνεργάστηκε με τη δομή.

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για την "Κιβωτό του Κόσμου" και τα όσα δεινά φαίνεται να περνούσαν τα παιδιά που φιλοξενούνταν στις δομές της.

Τα όσα καταγγέλλει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η μητέρα του 15χρονου, του δεύτερου παιδιού που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην "Κιβωτό", σοκάρουν.

Πρόκειται για μητέρα 6 παιδιών, από τα οποία μόνο ο 15χρονος απομακρύνθηκε από το οικογενειακό του περιβάλλον και μένει στην Οργάνωση.

"Πηγα στην εισαγγελία Βόλου κι έκανα καταγγελία για να πάρω το παιδι μου. Φοβάμαι πολύ, για το τί μπορεί να του έχουν κάνει. Ξέρει πολλά, έχει δει πολλά, έχει ακούσει πολλα. Φοβάμαι μην το έχουν πειράξει... Το καλοκαίρι ήταν μαζί με το στέλεχος που φέρεται να ασέλγησε σε άλλο παιδι.



Μου έχουν κόψει την επικοινωνία. Ενώ έχω αποφαση απο την Εισαγγελία να μιλώ κάθε μέρα μαζί του και να το βλέπω μια φορά την εβδομάδα, οι υπεύθυνοι δεν το τηρούν. Οταν μιλώ στο τηλεφωνο, τον έχουν πάντα σε ανοιχτή ακρόαση παιδαγωγοί και το παιδι δεν μπορεί να μιλήσει. Όταν το επισκέπτομαι υπάρχει πάντα ανθρωπος δίπλα. Μόλις το ρωτω τι συμβαίνει... αλλάζει η ψυχολογια του κι η διάθεση του. "Φοβάμαι" μου λέει" λέει η μητέρα του ανήλικου και συνεχίζει αναφέροντας πως "Δεν θέλω να πιστεψω οτι το παιδί μου εχει κακοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο... Το παιδί για να μιλήσει και να μας πεί τι του έχει συμβεί πρεπει να φύγει απο την Κιβωτό και να δει παιδοψυχολογο. Για να μπορέσει

να το ξεκλειδώσει. Για να μπορέσει να "ανοιχτεί" και πάλι!"

Στην εκπομπή μίλησε και ψυχολόγος που συνεργάστηκε με τη δομή και ανέφερε πως "όταν μπαινεις σε ένα χώρο καταλαβαίνεις τι συμβαλινει, είδα μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με ένα πρόγραμμα απσχόλησης των παιδιών". Η ίδια ανέφερε πως "πολλές φορές τα παιδιά και οι οικογένειές τους εκδηλώνουν εκδικητική συμπεριφορά και μυθοπλασία για γεγονότα".

Ενώ σχετικά με την απόφαση του Αρχιεπισκόπου τόνισε πως " η απόφαση αυτή για απομάκρυνση του πατέρα Αντωνίου από την τέλεση ιεροπραξιών δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλή άποψη για εκείνον, ήταν λογικό να το κάνει".

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Η στιγμή που φεύγει από το βενζινάδικο (βίντεο ντοκουμέντο)

Κορονοϊός - Πεκίνο: Χαλάρωση των περιορισμών

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη