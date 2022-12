Κοινωνία

Ζευγολατιό: επίθεση με πέτρες σε ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο (εικόνες)

Από τις πέτρες, έσπασε το παρπρίζ του οχήματος που μετέφερε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο.

Τον Χάρο με τα μάτια τους είδαν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ πού πήγαινε από την Πάτρα προς Αθήνα και μετέφερε έναν διασωληνωμένο σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Στο ύψος του Ζευγολατιού στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών δέχτηκε επίθεση από πέτρες στο παρμπρίζ.

Χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού το ασθενοφόρο συνέχισε την πορεία και έφτασε στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου μετέφεραν τον διασωληνωμένο σε άλλο ασθενοφόρο για να γίνει η μεταφορά στο νοσοκομείο της Αθήνας το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν τραυματίστηκε.

Κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, Κορινθίας, λόγω διαμαρτυρίας ατόμων για τον τραυματισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον πυροβολισμό αστυνομικού, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

