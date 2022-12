Θεσσαλονίκη

16χρονος - Θεσσαλονίκη: Ρομά πυροβόλησαν κατά αστυνομικών (εικόνες)

Συνεχίζονται τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκαν αστυνομικοί.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στον οικισμό “Αγία Σοφία” στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς σημειώνονται επεισόδια μεταξύ Ρομά και ΜΑΤ.

Αφορμή είναι ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα Ρομά που βρισκόταν επί της οδού Πόντου, επέστρεψε προς τον οικισμό “Αγία Σοφία” όταν επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Τότε, κάποιος από το πλήθος πυροβόλησε με καραμπίνα κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα τα άτομα είχαν ανάψει φωτιές επί της οδού Πόντου, έστησαν οδοφράγματα, ενώ επίσης έκαψαν μεγάλο όγκο πλαστικών. Επίσης, πυρπόλησαν δύο οχήματα εκσκαφέων, σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

Περίπου 100 άτομα Ρομά βρέθηκαν κοντά στο κτίριο της διεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, είχαν ανάψει φωτιές επί της οδού Πόντου, έστησαν οδοφράγματα, ενώ επίσης έκαψαν μεγάλο όγκο πλαστικών. Επίσης, πυρπόλησαν δύο οχήματα εκσκαφέων, σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

Οι διαμαρτυρόμενοι -εκτός των άλλων- επιτέθηκαν και σε διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέβαιναν προς τον οικισμό μετά από σχετική κλήση που δέχτηκε το 166.

Στο σημείο υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έστειλε στο σημείο δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Συμπλοκές σημειώθηκαν και στην Αθήνα, με την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου να κλείνει λόγω πορείας διαμαρτυρίας Ρομά, αλλά και νωρίτερα στη Μεσογείων στο ύψος του Νομισματοκοπείου.

