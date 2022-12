Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 4χρονη που της σφήνωσε φυστίκι στον πνεύμονα

Αχτίδα… αισιοδοξίας έρχεται από το ΠΑΓΝΗ σχετικά με την κατάσταση της υγείας της 4χρονης.



Μία αχτίδα… αισιοδοξίας έρχεται από το ΠΑΓΝΗ σχετικά με την κατάσταση της υγείας της 4χρονης Μαρίας από τη Σαντορίνη που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξαιτίας ενός φυστικού που έφαγε και της «σφήνωσε» στο πνεύμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από μία βδομάδα περίπου παραμονής σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων οι γιατροί κατάφεραν να την «ξυπνήσουν» με επιτυχία.

«Η κατάσταση της υγείας της εμφανίζει σημάδια βελτίωσης. Η 4χρονη αποσωληνώθηκε ωστόσο παραμένει στην εντατική», επεσήμανε μιλώντας στο cretapost ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Πλέον, η 4χρονη αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη με τους γιατρούς όμως να τονίζουν πως η κατάσταση παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή.

Το χρονικό του απίστευτου συμβάντος

Όλα συνέβησαν στη Σαντορίνη, όταν το παιδί ξαφνικά άρχισε να έχει δυσχέρεια στην αναπνοή του μπροστά στα απελπισμένα μάτια των γονιών της μετά την κατάποση φιστικιών.

Σύντομα στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής με το 4χρονο κορίτσι να μεταφέρεται στην Κρήτη και να διασωληνώνεται από τον γιατρό της αεροδιακομιδής άμεσα, με την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Το ίδιο βράδυ της Τρίτης (29/11), υποβλήθηκε σε κατεπείγουσα χειρουργική επέμβαση για την ενδοσκοπική αφαίρεση των φυστικιών που είχαν αποφράξει τον δεξί της πνεύμονα (δεξιό στελεχιαίο βρόγχο).

Η 4χρονη Μαρία παραμένει διασωληνωμένη, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για πνευμονική ανεπάρκεια και την κατάσταση της υγείας της να θεωρείται σταθερά κρίσιμη ενώ στο πλευρό της βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι γονείς, που ζουν έναν ατελείωτο εφιάλτη.

