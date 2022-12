Κόσμος

Μελόνι: Βρέθηκε ο άνδρας που απειλούσε να την σκοτώσει

Η ιταλική αστυνομία ταυτοποίησε πριν από λίγο τον άνδρα που τις περασμένες ημέρες έστειλε απειλητικά μηνύματα, μέσω διαδικτύου, στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι - την 7η ισχυρότερη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

Πρόκειται για έναν άνεργο 27ετών, ο οποίος ζει στην ευρύτερη περιοχή των Συρακουσών, στην Σικελία.

Σε μήνυμα που απέστειλε, ο άνδρας έγραψε στην Μελόνι ότι, «αν καταργήσει το κοινωνικό επίδομα ανεργίας, θα σκοτώσει την ίδια και την κόρη της» και άλλες παρόμοιες απειλητικές φράσεις.

Ο άνδρας κατηγορείται από την δικαιοσύνη για αποστολή βίαιων μηνυμάτων στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

