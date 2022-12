Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη στην Κύπρο

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε τη χειμερινή προετοιμασία του στην Κύπρο με φιλική νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας.

Με νίκη ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Κύπρο για τη χειμερινή προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Νέας Σαλαμίνας με 1-0 στο γήπεδο «Αμμόχωστος» στο τρίτο και τελευταίο φιλικό του επί κυπριακού εδάφους. Πολύ καλή η «πρόβα» των βασικών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, με τον Σπόραρ να σημειώνει και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το ματς με κατοχή της μπάλας και πίεση ψηλά, προκειμένου να ανακτά αμέσως την κατοχή της μπάλας. Στο 7’ οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους, όταν από κόρνερ του Μπερνάρ και πρώτη κεφαλιά πάσα του Σένκεφελντ, ο Βέρμπιτς με δεύτερη κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Στο 13’ από πολύ ωραίο συνδυασμό και τελική πάσα του Μπερνάρ προς τον Σπόραρ, ο Σλοβένος φορ πάτησε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά την τελευταία στιγμή του έβαλε κόντρα ο Ντιακιτέ και η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κίσσα (κόρνερ).

Πέντε λεπτά αργότερα (18’) από νέα καλή συνεργασία των «πράσινων», ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση βολής απ’ τα δεξιά, όμως το σουτ που επιχείρησε με το εξωτερικό φάλτσο έφυγε άουτ, ενώ αντίστοιχη κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Βέρμπιτς στο 27ο λεπτό, μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας με τον Παλάσιος.

Η πίεση του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε στο 29’, όταν από σέντρα του Χουάνκαρ, ο Κίσσας έδιωξε με γροθιές προς τον Μπερνάρ, ο οποίος πάσαρε με τη μία προς τον Σπόραρ, που δεν αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» για το «πράσινο» 1-0.

Η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μία καλή ευκαιρία όταν ο Κλίμοβιτς έπιασε κεφαλιά από καλή θέση στο 46’, όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε με το πόδι.

Στο 63’ οι «πράσινοι» αναπτύχθηκαν πολύ ωραία από τα δεξιά με τον Βαγιαννίδη να γυρίζει την μπάλα προς τον Κυριόπουλο, ο οποίος σούταρε με τη μία, αλλά ο Κίσσας απέκρουσε σε κόρνερ. Στο τελευταίο ημίωρο οι πολλές αλλαγές επηρέασαν και τις δύο ομάδες με το τελικό 1-0 να «σφραγίζει» την παρουσία του Παναθηναϊκού στο «Νησί της Αφροδίτης».

Κίτρινες: Τσίκο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Σάββας Πουρσαϊτίδης): Κίσσας (82’ Μελίσσας), Ντιακιτέ (46’ Μάντζεκ), Σεργίου (46’ Βίκτωρος, 86’ Φράγκος), Νικολάου (46’ Οφόρι), Άδωνη (46’ Λέουκο), Μιγκελίτο (46’ Καρλίτος), Μαρκάσα (46’ Φιάκας), Κουμουρής (46’ Φελίπε, 86’ Ράσπας), Ντορεγκαράι (46’ Σταλόνε, 86’ Ευθυμίου)), Τιάγκο (46’ Κλίμοβιτς), Μπότεακ (46’ Τσίκο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν (46’ Μπρινιόλι), Κώτσιρας (61’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ (46’ Πούγγουρας), Μάγκνουσον (68’ Σάρλια), Χουάνκαρ (61’ Σάντσες), Ρουμπέν (61’ Συμεωνίδης), Τσόκαϊ (80’ Σιδεράς), Παλάσιος (61’ Κυριόπουλος), Μπερνάρ (68’ Σαβιέρ), Βέρμπιτς (68’ Κρυπαράκος), Σπόραρ (61’ Καμπετσής).

*Περίπου 45 λεπτά πριν από το ματς οι Κουρμπέλης και Ιωαννίδης που ήταν εκτός αποστολής λόγω των τραυματισμών τους βγήκαν στο γήπεδο κι έκαναν ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο.

*Πριν από την έναρξη του φιλικού, η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας τίμησε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

*Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιστρέφει στη «βάση» της το μεσημέρι της Πέμπτης (8/12)

